Shreyas Talpade partage les avantages et les inconvénients des salles de cinéma, OTT | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur Shreyas Talpade pense que les salles de cinéma et OTT ont tous deux leur espace unique et ne se maîtriseront pas.

« Chaque chose a son propre espace et sa propre place. Le cinéma a sa propre magie. C’est une sorte de célébration pour les gens le week-end pour aller regarder des films avec la famille. Les gens aiment regarder des films dans les cinémas et continueront à les regarder. Les cinémas doivent ouvrir et il doit y avoir une sorte de normalité en termes de divertissement. Cela ne va jamais mourir.

« Je pense que l’OTT est quelque chose auquel les gens s’habituent simultanément. Cela devient une question d’habitude maintenant. La magie OTT prévaudra-t-elle une fois les cinémas ouverts ? Des choses similaires ont été dites à l’arrivée de la télévision, puis il y avait des VCD, des CD et des DVD et maintenant le dernier en date est l’OTT », a déclaré Shreyas à l’IANS.

L’acteur a présenté sa plate-forme OTT sur les arts du spectacle intitulée « Nine Rasa » il y a quelque temps. Son application produit des pièces de théâtre, des sketchs, de la danse et de la musique, ainsi que d’autres arts du spectacle pour l’espace numérique.

Il a ajouté: ‘OTT est définitivement une dépendance. Vous n’irez pas au cinéma ou ne regarderez pas la télévision pendant 24 heures. Mais c’est votre téléphone qui sera là avec vous pendant 24 heures. Malheureusement, à cause de la situation pandémique, nous devenons en quelque sorte des solitaires. Alors qu’auparavant nous nous sociabilisions, cela n’arrive pas si régulièrement. Donc, nous voulons du divertissement. Ensuite, nous nous en tenons à nos téléphones. Nous commençons la websérie de binge-watching. Nous terminons une saison et attendons la saison suivante.

L’acteur partage son point de vue sur ce qui fait le succès de chaque plateforme OTT à l’heure actuelle. « Pourquoi pensez-vous qu’il existe autant de plateformes OTT et qu’elles se portent toutes bien ? C’est parce que lorsque vous avez du contenu, vous avez tendance à le regarder de manière excessive, à le terminer et à passer au suivant. C’est là que les OTT marqueront. Parce que les millennials sont accros à leurs téléphones, ils veulent juste voir plus de contenu », a-t-il déclaré à IANS.

Parlant de la dépendance aux téléphones à l’époque et à l’époque d’aujourd’hui, il a déclaré: «Nous sommes allés à ce point que chaque jour, tout le monde vérifie continuellement son téléphone. Nous continuons à chercher si un message est arrivé, quelles sont les nouveautés sur WhatsApp, Instagram et Facebook. Nous vérifions nos téléphones toutes les cinq minutes pour une nouvelle chose. Les gens recherchent toujours du contenu sur leurs téléphones. Chaque contenu clique avec quelqu’un ou l’autre.’

L’acteur a partagé qu’on lui avait proposé quelques projets OTT, cependant, il les envisage toujours.

Cependant, le chaton de l’acteur de « Golmaal » regorge de sorties de films sur grand écran à venir. Le tournage de ‘Golmaal 5’ de ‘Rohit Shetty’ était prévu pour cette année, mais en raison de la pandémie, il a été poussé plus loin. Ma prochaine sortie serait ‘Manu Aur Munni Ki Shaadi’ et l’histoire d’amour en marathi de Mahesh Manjrekar ‘Mrigtrishna' », a signé Shreyas.