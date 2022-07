Shreyas Talpade jouera Atal Bihari Vajpayee dans le film de Kangana Ranaut, premier aperçu

Mercredi, l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut s’est rendue sur Instagram et a révélé que l’acteur Shreyas Talpade jouera Atal Bihari Vajpayee, l’ancien Premier ministre indien, dans son prochain film Urgence.

Révélant le premier regard et partageant l’affiche, Kangana a écrit: “Présentant @shreyastalpade27 comme Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee dans #Emergency, un véritable nationaliste dont l’amour et la fierté pour la nation étaient sans précédent et qui était un jeune leader à venir pendant le temps de l’urgence ….”

Repartageant l’affiche, Shreyas a écrit: “Honoré et heureux de jouer l’un des plus aimés, visionnaire, un vrai patriote et homme des masses… Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji. J’espère être à la hauteur des attentes. @kanganaranaut merci de me voir comme Atal ji. Vous êtes sans aucun doute l’une des actrices les plus talentueuses et les plus polyvalentes de notre pays, mais vous êtes tout aussi bonne réalisatrice d’acteurs. C’est l’heure de l’#Urgence ! Ganpati Bappa Morya.

Regarde:







Plus tôt, Kangana Ranaut s’est rendue sur les réseaux sociaux et a laissé tomber le premier regard d’Anupam Kher sur son film Urgence. Partageant l’affiche, l’actrice a révélé qu’il jouera le rôle de Jayaprakash Narayan dans le film.





Partageant l’affiche, Kangana Ranaut a écrit: «S’il y a de l’obscurité, il y a de la lumière s’il y a Indira, il y a JayaPrakash…. Présentant @anupampkher comme le héros du peuple, Lok Nayak JayaPrakash Narayan. #Urgence.” Anupam Kher a réagi au message et a écrit : “Merci de m’avoir offert ce grand rôle de #JayaPrakashNarayan. Jai Ho !”





Le premier teaser du film Emergency de Kangana Ranaut est arrivé après des mois d’anticipation, et il est intrigant. L’actrice imite avec succès l’apparence et l’accent de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi dans la vidéo qu’elle a publiée. Partageant l’affiche qu’elle a écrite, Presenting #EmergencyFirstLook! Dépeignant l’une des femmes les plus puissantes et les plus controversées de l’histoire du monde… #Le tournage d’urgence commence.