Shreyas Ketkar du FC Bengaluru United dans la formation indienne U-19

Le milieu de terrain adolescent du FC Bengaluru United, Shreyas Ketkar, a été inclus dans l’équipe des moins de 19 ans du pays, après avoir beaucoup appris de l’ancien international indien Gouramangi Singh. Gouramangi est actuellement entraîneur adjoint du FC Bengaluru United.

«Ce fut un honneur d’être entraîné avec lui et de jouer à ses côtés pendant les entraînements. Il jouait avec nous pour s’amuser et donner des instructions tout en jouant « , a déclaré Ketkar. » Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Il est toujours ouvert aux suggestions. Tirant parti de sa propre expérience au plus haut niveau, il dit aux joueurs à faire dans différentes situations. » Ketkar est sans aucun doute «enthousiasmé» par cette opportunité et espère que ce sera un pas en avant vers son objectif ultime de représenter l’équipe senior.

«Je suis très excité de m’entraîner avec l’équipe indienne U-19, mais mon objectif est non seulement de jouer pour l’équipe indienne U-19, mais de jouer définitivement pour l’équipe indienne senior un jour. Cependant, je dois faire un pas à la fois. «J’espère que je pourrai bien faire ici et éventuellement rejoindre l’équipe senior. Mon objectif immédiat est de rejoindre l’équipe indienne U-19 pour la Coupe AFC U-19 en 2022 « , a déclaré Ketkar.

Après avoir perfectionné ses compétences dans le cadre du lot de l’académie Bengaluru United U-18, Ketkar a eu son premier aperçu de la I-League (équipes seniors) lorsqu’il a joué pour le FC Bengaluru United d’octobre 2020 à janvier 2021. Peu de temps après avoir joué pour Bengaluru United en deuxième division l’année dernière, Ketkar a impressionné les sélecteurs lors des essais organisés par l’équipe de première division de la I-League Indian Arrows et est passé au côté en prêt. Ketkar a reconnu le rôle des «entraîneurs, du staff et des joueurs» du FC Bengaluru United pour l’aider à grandir et à apprendre en tant que joueur.

«Ils ont donné une chance à tout le monde, même aux jeunes joueurs comme moi. Nous avons eu la chance de jouer et de concourir en deuxième division. J’ai beaucoup appris sur le jeu d’une manière différente », raconte le joueur de 17 ans.

