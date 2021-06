Shreya Ghoshal partage la première photo de son fils Devyaan | Nouvelles des gens

Mumbai: la chanteuse de play-back Shreya Ghoshal s’est rendue sur Instagram mercredi pour présenter son fils nouveau-né au monde. Shreya, qui a nommé son fils Devyaan Mukhopadhyaya, a également partagé sa première photo.

La chanteuse a partagé l’image sur Instagram où elle peut être vue tenant son fils dans ses bras et le regardant tandis que son mari Shiladitya garde sa main gauche sous la tête de l’enfant et lui sourit.

À côté de la photo, Shreya a écrit : « Présentant — » Devyaan Mukhopadhyaya « .

« Il est arrivé le 22 mai et a changé nos vies pour toujours. Dans ce premier aperçu de sa naissance, il a rempli nos cœurs d’une sorte d’amour que seuls une mère et un père peuvent ressentir pour leur enfant. Un amour irrésistible et incontrôlable. Il se sent toujours comme un rêve. @shiladitya et moi sommes très reconnaissants pour ce beau cadeau de la vie. »

Le 22 mai, Shreya avait partagé la nouvelle de la naissance de son fils via une publication Instagram. Le chanteur a écrit : « Dieu nous a bénis avec un petit garçon précieux cet après-midi. C’est une émotion jamais ressentie auparavant. @shiladitya et moi et nos familles sommes absolument ravis. Merci pour vos innombrables bénédictions pour notre petit paquet de joie. »