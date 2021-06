Shreya Ghoshal et son mari Shiladitya présentent leur petit garçon ‘Devyaan Mukhopadhyaya’ avec une jolie photo

La chanteuse Shreya Ghoshal et son mari Shiladitya M ont accueilli leur petit garçon le 22 mai 2021. La chanteuse s’est rendue sur sa page Instagram pour remercier tout le monde pour leur amour et leur soutien.

« Dieu nous a bénis avec un petit garçon précieux cet après-midi. C’est une émotion jamais ressentie auparavant. @shiladitya et moi et nos familles sommes absolument ravis. Merci pour vos innombrables bénédictions pour notre petit paquet de joie », lit-on dans sa déclaration.

Dans sa dernière publication sur Instagram, elle a partagé une autre photo présentant son fils ‘Devyaan’ à ses fans et sympathisants. Shreya et son mari Shiladitya M sont vus tenant leur bébé. « ‘Devyaan Mukhopadhyaya’ Il est arrivé le 22 mai et a changé nos vies pour toujours. Dans ce premier aperçu de sa naissance, il a rempli nos cœurs d’une sorte d’amour que seuls une mère et un père peuvent ressentir pour leur enfant. Un amour irrésistible et incontrôlable. C’est toujours comme un rêve @shiladitya et je suis tellement reconnaissante pour ce beau cadeau de la vie », a déclaré le post.

Shreya Ghoshal avait annoncé sa grossesse plus tôt cette année sur les réseaux sociaux tout en publiant une photo de son baby bump. « Bébé Shreyaditya est en route ! J’ai besoin de tout votre amour et de vos bénédictions alors que nous nous préparons pour ce nouveau chapitre de notre vie », a lu son article.

Pendant sa grossesse, Shreya a traité les fans avec de jolies photos et vidéos, y compris de sa baby shower virtuelle.

Shreya Ghoshal s’était marié avec Shiladitya Mukhopadhyaya lors d’une cérémonie privée le 5 février 2015.