Shreya Dhanwanthary met le feu à Internet dans un soutien-gorge noir sexy, les internautes disent “transformation massive de Sucheta Dalal”

Shreya Dhanwanthary a mis le feu à Instagram le mardi 23 août, alors qu’elle déposait ses photos audacieuses et sexy dans un soutien-gorge noir associé à un jean bleu sur son compte Instagram de sa dernière séance photo. Les photos de l’actrice se sont rapidement répandues comme une traînée de poudre sur Internet.

Les internautes ont été choqués de voir ses photos dignes de baver et ont loué sa chaleur dans la section des commentaires. Un commentaire qui a attiré notre attention était celui d’un utilisateur d’Instagram qui a écrit : “” Vous avez l’air si sexy, transformation massive de Sucheta Dalal “, se référant à son portrait de la journaliste économique dans la série acclamée Scam 1992.

Certains des autres commentaires faits par les internautes sous ses photos sont, “Hotness surcharge”, “Soooo sexy”, “Vraiment sympa et audacieux, pas vulgaire. Je ne peux pas croire que c’est toi dans Scam 1992”, “Votre corps est de l’or pur “, et” vous faites vraiment grimper les températures “, ainsi que des tonnes d’émojis de feu et de cœur.









LIRE | L’actrice de Family Man, Shreya Dhanwanthary, met le feu à Internet avec ses photos en bikini

L’actrice est l’un des visages les plus populaires de la scène indienne du streaming puisqu’en dehors de Scam 1992, elle est connue pour jouer Zoya, une espionne dans la série à suspense The Family Man titrée par Manoj Bajpayee et en tant que journaliste Mansi Hirani dans le drame médical. Mumbai Diaries 26/11 basé sur les attentats terroristes de Mumbai en 2008. Les deux émissions sont disponibles sur Amazon Prime Video.

Parlant de ses rôles au cinéma, Shreya a été vue pour la dernière fois dans un camée crucial en tant que mariée nommée Julia dans le thriller comique Netflix de 2022 Looop Lapeta titré par Taapsee Pannu et Tahir Raj Bhasin. Son monologue en une scène dans l’adaptation officielle du classique allemand Run Lola Run a été très apprécié.

L’actrice sera ensuite vue dans le thriller surnaturel Adbhut avec Nawazuddin Siddiqui et Diana Penty, et Chup de R. Balki avec Dulquer Salmaan, Pooja Bhatt et Sunny Deol.