Shrewsbury 3 – 2 Bolton

Le défenseur Chey Dunkley a dirigé un vainqueur du temps additionnel alors que la lutte contre Shrewsbury est venue par derrière pour battre Sky bet les espoirs des barrages de la Ligue 1 Bolton 3-2.

L’équipe de Steve Cotterill a mené 2-1 à un doublé de Dion Charles avant que l’attaquant de Bournemouth, Christian Saydee, n’égalise à 12 minutes de la fin de ce match en dents de scie.

Seuls plusieurs arrêts de James Trafford ont maintenu le niveau des Wanderers jusqu’à ce que Dunkley grimpe au plus haut pour marquer à la deuxième minute du temps additionnel.

Shrewsbury a pris un départ parfait; Rob Street, prêté par Crystal Palace, a marqué son premier but pour le club après seulement 87 secondes.

Mais l’international nord-irlandais Charles a égalisé, balayant la passe de Gethin Jones après 12 minutes pour son huitième but de la campagne.

Et lorsque Dunkley a fait trébucher Dapo Afolayan, Charles a battu de justesse Marko Marosi sur place après 71 minutes.

Mais Town n’avait pas fini et Saydee a égalisé avec son troisième but de la saison avant que Dunkley n’offre à Town une première victoire en championnat à domicile contre Bolton depuis 1983, son but survenant deux minutes après le temps additionnel.