Shrewsbury 2 – 0 Lincoln

Luke Leahy a marqué son quatrième penalty de la saison pour mettre Shrewsbury sur la voie d’une victoire 2-0 contre Lincoln – leur première victoire Sky Bet League One en sept tentatives.

Le skipper Leahy a gardé son sang-froid pour ouvrir le score de 12 mètres après que Jamie Robson eut inexplicablement manipulé dans la surface une minute avant la mi-temps.

Lincoln avait dominé jusque-là, avec Ben House, Charles Vernam et Matty Virtue refusés par le gardien Marko Marosi.

Shrewsbury a continué de s’améliorer après la pause et a obtenu trois premiers points depuis qu’il a battu Fleetwood le 15 octobre avec un deuxième but à l’heure.

Leahy et Jordan Shipley se sont bien liés et le somptueux centre de la gauche de ce dernier a été converti par Tom Bayliss pour son cinquième but de la campagne.

L’arbitre Bobby Madden, qui a expulsé le patron des Bristol Rovers, Joey Barton, lors de son dernier match, a réservé le chef des Shrews, Steve Cotterill, pour dissidence.

Mais rien ne pouvait gâcher l’après-midi de Cotterill. Marosi a superbement sauvé le tir cinglant de Max Sanders alors que la victoire a propulsé Town au 12e rang, à égalité de points avec ses visiteurs.