Shrewsbury 1 – 1 Oxford Utd

Le troisième but de Matt Pennington de la saison a valu un point à Shrewsbury alors qu’ils revenaient de l’arrière pour faire match nul 1-1 avec Oxford United.

Cameron Brannagan avait donné l’avantage aux visiteurs en première mi-temps avec son sixième but en championnat de la campagne, mais la tête de Pennington a suffi à hisser les hommes de Steve Cotterill dans le top 10 de la Sky Bet League One.

La rencontre sanglante a également vu Kyle Joseph, l’attaquant de Swansea prêté par Oxford, décoller sur une civière en première mi-temps.

Les hommes de Karl Robinson étaient en tête à 15 minutes lorsque Chey Dunkley a repoussé le premier effort de Brannagan, mais le deuxième du milieu de terrain a tiré sur un défenseur de U et au-delà du gardien Marko Marosi.

Simon Eastwood a dû faire de son mieux pour refuser Rob Street avant que le gardien d’Oxford ne s’étale sur sa droite pour refuser à Luke Leahy ce qui semblait être un tap-in à 25 minutes de la fin.

Mais à partir du corner qui en a résulté, Leahy a dirigé le corner de Tom Bayliss vers le but et l’ancien défenseur d’Everton Pennington était sur place pour rentrer à la maison et assurer un point mérité pour l’équipe du Shropshire.