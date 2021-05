L’idée qu’un ogre laid puisse être un héros sur grand écran dans une comédie romantique-conte de fées n’était pas celle que beaucoup espéraient. L’absence d’un prince traditionnel n’était pas le seul obstacle pour «Shrek», la prochaine grande production animée de DreamWorks nouvellement formé. Les producteurs et les réalisateurs allaient et venaient. Un rôle majeur a dû être refondu. Et la technologie s’avérait épineuse. En fait, le projet était initialement impopulaire parmi les employés.

«Être envoyé à Shrek, c’était comme être envoyé en Sibérie», se souvient la réalisatrice Vicky Jenson.

Mais lorsque le film a été largement diffusé le 18 mai 2001, il a immédiatement dominé le box-office, a reçu un large succès critique et a remporté le premier Oscar du meilleur long métrage d’animation. Vingt ans plus tard, «Shrek» est toujours un conte de fées décalé et adoré dont les personnages et les blagues continuent à imprégner la culture pop, atteignant une autre génération de fans.

« Nous n’avions pas vraiment le sentiment de la portée que cela allait être grand », a déclaré Jenson. « Il y aurait des aperçus du genre, wow, je ne pense pas que quiconque ait déjà vu ça, c’est vraiment drôle ou c’est assez touchant. »

Co-réalisé par Jenson et Andrew Adamson, le film était basé sur un livre pour enfants de William Steig, et son contour de base ne permet guère de comprendre ce qui le rend si audacieux. Ogre en colère et auto-isolant, Shrek se lance dans un voyage épique avec Donkey, son acolyte, après que leur marais ait été dépassé. Leur quête implique un accord avec un seigneur tyrannique: sauver une princesse, Fiona, que le noble veut épouser, et en échange, Shrek peut récupérer sa maison.