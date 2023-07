Shraddha Kapoor va à un rendez-vous au cinéma avec son petit ami présumé, Rahul Mody

Shraddha Kapoor fait souvent la une des journaux pour son excellent travail à l’écran. Parallèlement à ses efforts professionnels, la prétendue vie amoureuse de Shraddha apparaît souvent dans les pages des auteurs de potins. Selon les rumeurs, elle sortait avec le célèbre photographe Rohan Shrestha. Cependant, le couple a déjà rompu pour des raisons non précisées. Shraddha a récemment été vue à Mumbai avec son amant présumé, Rahul Mody, où ils auraient regardé un film et dîné.

Regard d’acteurs

Shraddha était magnifique sur les photos publiées en ligne, portant un costume en coton confortable avec un pyjama et une dupatta. Elle a terminé sa tenue avec les cheveux ouverts et un minimum de maquillage. Il était vrai que son maquillage naturel était approprié pour le temps humide. Rahul, d’autre part, avait l’air pimpant avec une chemise grise et un pantalon coordonné.

Réactions des internautes au rendez-vous de Shraddha avec Rahul

Les internautes ont versé leur cœur dès qu’un utilisateur de Reddit a repartagé l’article de paps sur son compte de réseau social. Rahul a également été comparé à l’ex-petit ami de Shraddha, Rohan, par d’autres. De plus, certains autres utilisateurs en ligne ont félicité l’actrice pour ses choix de mode décontractés.

Qui est Rahul Mody ?

Selon les rumeurs, Shraddha Kapoor sortirait avec un écrivain et assistant réalisateur Rahul Mody. Lorsque Shraddha est apparu dans le film populaire Tu Jhooti Mai Makkar, les rumeurs ont fait surface pour la première fois. Avec Luv Ranjan, Rahul Mody a écrit « Tu Jhooti Mai Makkar » en tant que co-auteur.