Shraddha Kapoor sur l’expansion potentielle de la franchise Aashiqui : « Je serais ouvert à cela » | Bollywood

La star de Bollywood Shraddha Kapoor est devenue célèbre grâce à sa puissante performance dans Aashiqui 2. Le succès à succès du film l’a sans aucun doute aidée à se faire un nom dans l’industrie. Lire aussi: Shraddha Kapoor aborde enfin la guerre du crédit de Stree 2, qui est responsable de son succès ; dit que Stree 3 est en préparation Aashiqui 2 est sorti en 2013.

Lundi, Shraddha a assisté au Sommet mondial NDTV 2024, où elle a parlé de son parcours jusqu’à présent. Elle a également parlé de l’amour qu’elle a reçu pour Aashiqui 2 et bien sûr pour la franchise Stree.

Shraddha sur Aashiqui 3

Lorsque le présentateur lui a demandé si Aashiqui 3 était prévu, Shraddha a répondu : « Pas à ma connaissance. Mais parce que, je veux dire, je suis sûr que si les créateurs pensaient à une suite, ils penseraient à quelque chose de très, très intéressant. Et bien sûr, Aashiqui m’a donné tellement d’amour, tellement d’appréciation. L’histoire, c’est le film où tout a changé pour moi.

« Je suis sûr que s’ils trouvent quelque chose, ce serait vraiment, vraiment génial. Et vous savez, si j’ai l’impression que c’est quelque chose de difficile pour moi en tant qu’acteur, quelque chose de différent à faire pour moi, je le ferais. soyez ouvert à cela », a-t-elle ajouté.

Sorti le 26 avril 2013, le chef-d’œuvre musical réalisé par Mohit Suri a laissé une marque indélébile dans le cinéma bollywoodien avec son scénario poignant et ses mélodies bouleversantes. Il mettait en vedette Aditya Roy Kapur face à Shraddha.

Haut sur le succès de Stree 2

Pendant ce temps, Shraddha se réjouit du succès de Stree 2, qui mettait également en vedette RajKummar Rao, Aparshakti Khurana, Pankaj Tripathi et Abhishek Banerjee. Il est sorti le 15 août, jour de l’Indépendance 2024, aux côtés d’autres grands films hindi tels que Khel Khel Mein et Vedaa. Le film a gagné plus ₹700 crores en Inde.

Lors du sommet, Shraddha a également partagé qu’elle avait reçu un joli souhait de félicitations de la part du succès de Tabu après Stree 2.

« Madame Tabu m’a appelé… Elle avait des choses très étonnantes à me dire au téléphone. Elle m’a même envoyé un parfum personnalisé avec Stree écrit dessus. Elle m’a permis de me sentir autonome et fière de moi », a-t-elle déclaré.