Shraddha Kapoor sort-il avec l’écrivain Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, Rahul Mody ?

Tu peux répéter s’il te plait? Shraddha Kapoor fait à nouveau la une des journaux en raison de sa vie personnelle, et cette fois la diva de Bollywood serait liée à son film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar écrivain Rahul Mody. Selon les rapports d’un portail de divertissement, Shraddha Kapoor est en relation avec Rahul depuis un certain temps maintenant, et même si peu de gens savent qu’ils sont ensemble, ils sont très amoureux et sont extrêmement sérieux l’un envers l’autre. Shraddha Kapoor est l’une des actrices dont on parle le plus dans la ville B, et son statut de célibataire conduit souvent à ses relations. Et maintenant, ce nouveau nom, Rahul Mody dans la vie de l’actrice, laisse ses fans se demander si elle a réellement trouvé l’amour de sa vie.

Shraddha Kapoor sur ses rumeurs de rencontres

Shraddha Kapoor a dit un jour que ses rumeurs de liaison affectaient sa famille, et c’est quelque chose qui n’est écrit que, quel que soit le travail acharné qu’ils accomplissent en tant que célébrités, et a exprimé sa déception à ce sujet.

Shraddha Kapoor et ses prétendues antécédents de rencontres

Shraddha Kapoor aurait été en couple avec le photographe Rohan Shrestha, et ils se seraient séparés l’année dernière en janvier 2022, après avoir été en couple pendant quatre longues années. Les rumeurs de mariage de l’actrice avec Rohan ont fait la une des journaux, mais il semble que les choses n’aient pas fonctionné. Dans l’une de ses interviews, Shraddha a révélé qu’elle avait été trompée dans sa relation et qu’on lui avait conseillé de passer à autre chose. Beaucoup se demandaient si elle faisait allusion à Rohan Shrestha. Auparavant, l’actrice avait été alignée avec ses co-stars Aditya Roy Kapur et Farhan Akhtar.

Sur le plan professionnel, Shraddha Kapoor a récemment connu le super succès de Tu Jhooti Main Makkaar opposé Ranbir Kapoor. L’actrice sera vue ensuite dans Champion Chandu opposé Kartik Aaryan. En ce moment, l’actrice fait la une des journaux pour avoir été convoquée par ED et interrogée en relation avec une application de paris illégale.