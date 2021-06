Shraddha Kapoor révèle qu’elle répète souvent des tenues, dit « porte toujours des vêtements de mon adolescence »

Une approche minimaliste et simple de la mode et de la beauté est le nouveau mantra de l’actrice Shraddha Kapoor, alors que la pandémie a réaffirmé son approche du minimalisme et de la simplicité.

« L’ensemble de la période de verrouillage nous a obligés à rester tous à la maison, ce qui nous a permis de nous concentrer sur les choses les plus simples de notre vie », a-t-elle déclaré à IANSlife.

Shraddha déclare : « Cette période a été difficile pour la plupart des gens, mais elle a mis en lumière à quel point les choses de base nous sont si facilement accessibles et sont les choses les plus importantes sur lesquelles se concentrer dans la vie. Ainsi, même en ce qui concerne la mode et la beauté, l’approche consistant à garder réel, simple et naturel n’a jamais été aussi profondément enraciné qu’avant. Le cas échéant, je pense que la pandémie a réaffirmé mon approche du minimalisme et de la simplicité envers la mode et la beauté.

L’icône de la jeunesse croit au recyclage de ses vêtements et répète souvent des tenues car elle contribue à la durabilité. « Je répète souvent mes tenues, je porte encore certains de mes vêtements qui me vont de mon adolescence », explique Shraddha.

Elle ajoute : « Je crois au recyclage de mes vêtements. Quand j’étais adolescente aussi, j’avais l’habitude de relooker mes vieux vêtements en les coupant ou en les cousant moi-même. Parfois, je joue aussi avec de la peinture pour tissu. n’avait pas la finition parfaite, mais il avait une certaine sensation et un aspect qui reflétaient ma personnalité. Il y a aussi des services que je contacte où je peux donner mes vêtements et les faire recycler au lieu de simplement les donner. «

L’acteur de « Ek Villian » déclare qu’elle a également adopté de petites habitudes en tant qu’acheteur conscient. Elle a dit : « Je fais attention à ce que j’achète et pourquoi j’achète quelque chose. Il y a toujours une raison à mes achats, jamais un caprice. Même en beauté, je m’assure que les produits que j’utilise sont sans cruauté et ne sont pas nocifs pour en tous cas. »

Les efforts de Shraddha en faveur de la durabilité ne se limitent pas à la mode et à la beauté, mais s’étendent aux articles ménagers ainsi qu’à la vaisselle. L’acteur a révélé: « J’utilise toujours une tasse que j’ai achetée il y a 14 ans. J’essaie de réutiliser autant que possible les choses que je possède et de ne pas acheter des choses supplémentaires au hasard. »

Elle conclut: « Notre planète a besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir de nous, de tout ce que nous pouvons faire, de devenir végétarien à être un peu plus conscient de nos actions. J’essaie de faire autant que je peux. »

Côté travail, Shraddha travaille actuellement sur le prochain film de Luv Ranjan, avec Ranbir Kapoor.