Shraddha Kapoor retrouve son ‘pyaari aur adorablest’ Luv Ka The End co-star Jannat Zubair après 12 ans

Shraddha Kapoor a retrouvé sa co-star de Luv Ka The End Jannat Zubair après douze ans lors d’un événement récent et les deux plus belles actrices ont partagé les photos sur leurs comptes Instagram respectifs le samedi 14 janvier. Dans le film de comédie romantique de 2011, Jannat a joué le rôle de Shraddha sœur cadette.

Sur la photo, on clique sur Shraddha vêtue d’une robe t-shirt à carreaux surdimensionnée, tandis que Jannat est vêtue d’un jean et d’un haut court. Le premier a légendé la photo, “You na (yeux remplis d’emoji coeur) ne voulait pas lâcher notre câlin seulement (emoji bisou) Je t’aime @jannatzubair29”, tandis que le second a écrit, “US (emoji coeur rouge) 12 ans d’écart Je t’aime (embrasse emoji) @shraddhakapoor”.

L’actrice de Stree a également posté la photo avec Jannat sur ses histoires Instagram, l’a appelée “pyaari aur adorablest”, et a laissé tomber des emojis coeur rouge et bisous. L’actrice de Meri Awaaz Hi Pehchaan Hai a partagé l’histoire de Shraddha et a écrit : “Bilkul aapke jaisi (Tout comme vous)”, en ajoutant un emoji au cœur rouge.





Jannat a été reconnue en tant qu’enfant actrice dans des séries télévisées telles que Kashi – Ab Na Rahe Tera Kagaz Kora et Phulwa avant de diriger le drame télévisé romantique Tu Aashiqui en tant qu’actrice adulte. Elle a stupéfié ses fans et ses followers l’année dernière lorsqu’elle a réalisé des cascades mortelles dans l’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 12.

Pendant ce temps, d’autre part, Shraddha sera vu ensuite en train de romancer Ranbir Kapoor dans Tu Jhooti Main Makkar, qui sortira en salles à l’occasion de Holi le 8 mars 2023. La comédie romantique dirigée par Luv Ranjan verra Ranbir et Shraddha partager l’écran pour la toute première fois et c’est donc l’un des films les plus attendus de 2023.

LIRE | Shah Rukh Khan-Nayanthara, Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor, Salman Khan-Pooja Hegde, de nouvelles paires à l’écran à surveiller en 2023