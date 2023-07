Shraddha Kapoor repéré à Chanderi pour le tournage de Stree 2, les vidéos deviennent virales

Alors que le film Stree 2 sortait enfin sur les parquets, Shraddha Kapoor a été repéré sur les plateaux de Chanderi.

Lundi, Shraddha Kapoor a été aperçue à Chanderi pour le tournage de Stree 2 qui a déclenché une vague d’excitation parmi ses fans. L’actrice, qui a suscité un immense amour et des éloges pour sa performance dans la version 2018, est l’une des célébrités les plus aimées du pays.

Alors que le film Stree 2 sortait enfin sur les parquets, Shraddha a été repéré hier sur les plateaux de Chanderi. Les fans ont partagé ses vidéos et photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle a été vue avec l’équipe de Stree 2.

Il y a quelques jours, Shraddha a été aperçue à l’aéroport alors qu’elle se dirigeait vers la charmante ville de Chanderi pour le tournage de Stree 2. Maintenant, alors qu’elle a enfin commencé à tourner pour le film, ce serait vraiment incroyable de voir son retour avec le prochain épisode de cette franchise la plus appréciée.

Pendant ce temps, les créateurs de la suite tant attendue de Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor, Stree 2, ont officiellement annoncé le début du tournage du film avec une vidéo intrigante et ont publié des détails cruciaux sur le nouveau monstre qui est prêt à faire des ravages, laissant les fans excités et curieux.

Mardi, Rajkummar Rao s’est rendu sur Instagram et a partagé l’annonce du film très attendu Stree 2 qui sortira en août 2024. Partageant une vidéo intrigante, il a écrit : « Ek baar phir चंदेरी में फैला aantak ! ी २ le tournage commence ! Aa rahi hai woh- août 2024 ! (une fois de plus, des ravages ont été créés à Chanderi. Le tournage de Stree 2 commence. Elle arrive en août 2024).

Stree de Shraddha Kapoor et Rajkummar Rao, sorti en 2018, a été un succès. L’intrigue du film était basée sur une sorcière qui enlève des hommes la nuit et ne laisse que leurs vêtements. La comédie d’horreur a été réalisée par le débutant Amar Kaushik et produite par Dinesh Vijan et Raj et DK. Le film mettait également en vedette Pankaj Tripathi, Aparshakti Khurana et Abhishek Banerjee dans des rôles de premier plan.

Dirigé par Amar Kaushik et produit par Dinesh Vijan et Jyoti Deshpande, le film est écrit par Niren Bhatt. Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Pankaj Tripathi, Abhishek Banerjee et Aparshakti Khurana reprendront leurs rôles dans la suite qui devrait sortir en AOÛT 2024.