Shraddha Kapoor regarde la bande-annonce de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar et pose à ses fans cette question difficile sur l’amour

Avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor appariés l’un en face de l’autre pour la première fois, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est l’un des films les plus attendus de 2023. Ce n’est plus un secret que la bande-annonce du film sera attachée à Pathaan de Shah Rukh Khan, qui est sortira en salles le 25 janvier.

Shraddha est allée sur son Instagram le jeudi 19 janvier et a amplifié l’excitation pour la prochaine sortie de la bande-annonce, alors qu’elle posait une question difficile sur l’amour à ses fans et a même répondu à certaines des questions hilarantes posées par ses abonnés. Tout d’abord, l’actrice a pris ses histoires et a partagé une jolie photo avec la légende : “Je viens de voir la bande-annonce de #TuJhoothiMainMakkaar. J’ai hâte de la partager avec vous tous !!” avec des emojis aux yeux étoilés.

Ensuite, elle a mis en ligne une photo d’elle avec un visage curieux et a écrit : “2023 ke pyaar mein sabse mushkil kya hai ? (Quelle est la chose la plus difficile à propos de l’amour en 2023 ?) Une question qui m’est restée après avoir regardé la bande-annonce de ## TuJhoothiMainMakkaar. Ravi de lire vos réponses !!!”.

Un utilisateur d’Instagram a commenté : “Jo humko pasand hai, usse hum pasand nahi, jisse hum pasand hai, woh kisko pasand hai ? (Celui que nous aimons, ils ne nous aiment pas, celui qui nous aime, qui les aime ?) », auquel Shraddha a répondu, « humko ye comment pasand hain (Nous aimons ce commentaire). » Un autre commentaire disait: “Décider pehle désolé bolu ke nahi? (Dois-je d’abord dire désolé ou pas?)”, À qui l’actrice a suggéré de le dire.

Quand un autre de ses fans a dit : “Mummy papa se chhupa ke pyaar karna hi mushkil hai ! (Il est difficile d’aimer en secret sans le dire aux parents). L’actrice de Stree a eu une réponse vaporeuse à la même chose en citant le titre de la chanson de le film classique Mughal-e-Azam, “Pyaar Kiya toh darna kya (Pourquoi avoir peur si tu aimes quelqu’un ?)”.





Réalisé par Luv Ranjan de Pyaar Ka Punchnama et Sonu Ke Titu Ki Sweety, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est une sortie festive et sortira dans les salles du monde entier à l’occasion de Holi le 8 mars. La bande-annonce du film devrait sortir dans les prochains jours. .

LIRE | Shah Rukh Khan-Nayanthara, Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor, Salman Khan-Pooja Hegde, de nouvelles paires à l’écran à surveiller en 2023