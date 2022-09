Shraddha Kapoor partage des photos des célébrations du 70e anniversaire de papa Shakti Kapoor

L’acteur de Bollywood Shraddha Kapoor, samedi, a partagé quelques photos des célébrations du 70e anniversaire de son père et acteur vétéran Shakti Kapoor. S’adressant à Instagram, l’actrice de Street Dancer 3D a partagé un post qu’elle a sous-titré : “Mon anniversaire Baapu !!! @shaktikapoor Je t’aime J’espère pouvoir te rendre à moitié aussi fier que moi.”

Sur la première photo, on pouvait voir Shraddha poser avec son père et son frère Siddhanth Kapoor, avec un énorme gâteau d’anniversaire devant. Sur la deuxième photo, on pouvait voir Shakti derrière son gâteau d’anniversaire avec des mini-sculptures de son célèbre personnage Crime Master Gogo de la comédie culte Andaz Apna Apna placées dessus.





Peu de temps après que l’acteur d’Ek Villain a partagé le message, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur et de messages de souhaits d’anniversaire pour Shakti. “La reine la plus mignonne du monde”, a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : “J’ai entendu parler de sept merveilles du monde et la 8e vient d’apparaître !!” Un fan a écrit : “Joyeux anniversaire Mr Gogo”.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Shraddha a été vu pour la dernière fois dans Baaghi 3 de Sajid Nadiadwala aux côtés de Tiger Shroff et Riteish Deshmukh, qui a été déclaré un succès au box-office. Shraddha travaille actuellement sur son prochain projet – un film sans titre réalisé par Luv Ranjan dans lequel elle partagera pour la première fois l’espace d’écran avec Ranbir Kapoor. Le film devrait sortir en salles le 8 mars 2023. En dehors de cela, elle sera également vue à Chalbaaz à Londres et dans la trilogie Naagin du producteur Nikhil Dwivedi. Si l’on en croit les informations, les réalisateurs du prochain thriller d’action Bade Miyan Chote Miyan ont approché Shraddha, pour jouer le rôle principal face à Tiger Shroff. Le film met également en vedette Akshay Kumar et devrait sortir à l’occasion de Noël 2023. La confirmation officielle des réalisateurs est toujours attendue.