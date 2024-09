Shraddha Kapoor parle du succès de Stree 2 et déclare que les histoires de son père lui rappellent de ne rien prendre pour acquis | Bollywood

Shraddha Kapoor se réjouit du succès retentissant de son dernier film Stree 2. L’acteur a fait la une d’un magazine Féminaoù elle a parlé de la façon dont elle perçoit le succès. Son film Stree 2 a récemment battu un nouveau record en devenant le film hindi le plus rentable de tous les temps en Inde. (Lire aussi : Hrithik Roshan fait l’éloge de Stree 2 après qu’il soit devenu le film hindi le plus rentable de tous les temps en Inde : « C’est une période heureuse pour le cinéma ») Shraddha Kapoor a partagé sa définition du succès.

Ce que Shraddha a dit

Lors de la discussion, Shraddha a parlé de réussite et a déclaré : « Pour moi, le succès ne se définit pas par des mesures conventionnelles. En ce moment, alors que je vous parle, il s’agit de savourer un délicieux repas, de chérir les moments passés avec ma famille et d’entretenir des relations significatives. Pour moi, le véritable succès signifie avoir des êtres chers à proximité, profiter d’un sommeil réparateur, prospérer dans mon travail, équilibrer ma vie et être mentalement en paix. C’est incroyable de voir mon père et ma tante continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes, sans jamais se reposer sur leurs lauriers – c’est profondément inspirant pour moi. Leur génération a abordé leur carrière avec un niveau d’engagement que j’admire vraiment. Les histoires de mon père me rappellent de ne rien prendre pour acquis, et cela me permet de garder les pieds sur terre. »

L’actrice est également devenue récemment l’actrice indienne la plus suivie sur Instagram. Réagissant à cet exploit, elle a ajouté : « Je suis profondément reconnaissante pour l’amour et le soutien. J’ai l’impression d’avoir un énorme groupe d’amis. Lorsque je reçois des réactions aussi personnelles de mon public, cela signifie tout pour moi. »

Plus de détails

Selon l’analyste commercial Taran Adarsh, Stree 2 a établi un record avec une collection de ₹586 crores. Stree 2 est sorti le 15 août. Réalisée par Amar Kaushik, la comédie d’horreur met également en vedette Rajkummar Rao, Abhishek Banerjee, Aparshakti Khurana et Pankaj Tripathi dans les rôles principaux. Le film est une suite de Stree, sorti en 2018.