Shraddha Kapoor et Rahul Mody sont-ils le nouveau couple de B-Town ?

Shraddha Kapoor fait une fois de plus la une des journaux en raison de sa vie personnelle, et cette fois, la diva de Bollywood serait liée à son film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, l’écrivain Rahul Mody. Selon certaines informations, Shraddha Kapoor entretient une relation avec Rahul depuis un certain temps déjà et, même si peu de gens savent qu’ils sont ensemble, ils sont très amoureux et extrêmement sérieux l’un envers l’autre. La chimie du duo a pris le dessus. l’attention des fans et des médias, laissant tout le monde curieux de connaître l’état de leur relation. Bien que ni Shraddha ni Rahul n’aient confirmé quoi que ce soit, leurs récentes sorties et leurs liens étroits ont suscité des spéculations sur une potentielle histoire d’amour en devenir. Les passionnés de Bollywood attendent avec impatience de voir si ce couple, selon la rumeur, officialisera leur relation.