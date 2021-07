New Delhi : Siddhanth Kapoor, qui fête ses 37 ans aujourd’hui, soit le 06 juillet (mardi), a reçu un vœu des plus doux et des plus chaleureux de sa sœur Shraddha Kapoor. L’actrice, qui partage d’excellentes relations avec son frère, a partagé un message sincère pour lui lors de sa journée spéciale, ainsi qu’une photo des deux dans un seul cadre.

Elle a écrit: « Joyeux anniversaire @siddhanthkapoor Bhaiya, puissiez-vous continuer à répandre votre soleil, votre gentillesse et votre amour partout. Tu rends ma vie belle et lumineuse.. Je t’aime Babu.. »

Sur la photo, Shraddha peut être vue en tenue traditionnelle tout en tenant un puja thali dans une main et en choisissant un bonbon pour son frère aîné Siddhant qui peut être vu en tenue décontractée.

Le duo frère-sœur rayonne de joie en posant pour la caméra.

Siddhanth et Shraddha partagent souvent de jolies photos l’un de l’autre sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Sur le front de travail, Shraddha sera vu ensuite dans le film ‘Nagin’ de Vishal Furia. Shraddha essaiera le rôle d’ichadhari naagin dans le film.

Elle a également « Stree 2 » avec Rajkummar Rao et a également « Chaalbaaz In London », qui est un redémarrage du film de 1989 de Sridevi, « Chaalbaaz ». Il est dirigé par Pankaj Parashar, qui a réalisé le film original.