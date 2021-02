Shraddha Kapoor est l’une des actrices les plus en forme de B-town. Souvent parlant de son côté gourmand, elle aime se livrer à la cuisine de rue locale et à la nourriture faite maison. Au fil des ans, Shraddha a maîtrisé un équilibre fin entre son régime alimentaire et ses envies. La femme de 33 ans, qui est retournée à Mumbai après près d’un mois, a célébré son retour à la maison avec un délicieux petit festin pendant le vol. Elle s’est offerte un hamburger et des frites, comme l’a révélé son histoire Instagram.

Lire: Réponse de Shraddha Kapoor après qu’on lui a demandé « Quand se mariera-t-elle » à Rohan Shrestha

Shraddha était à Delhi où elle a terminé le tournage du premier programme de son prochain film. Le réalisateur Luv Ranjan, encore sans titre, réunira pour la première fois le couple de Shraddha et Ranbir Kapoor à l’écran.

L’actrice a annoncé la fin de son emploi du temps via son identifiant officiel de médias sociaux.

Shraddha a fait une apparition accrocheuse à son retour à Mumbai à l’aéroport alors que les paparazzi la repéraient vêtue d’une longue chemise en satin blanc avec des nœuds. Elle l’a associé à un pantalon de jogging beige et a superposé sa tenue avec une veste en cuir noir cool. Elle a laissé ses cheveux ouverts en vagues désordonnées et a opté pour un maquillage naturel. Pour accessoiriser son look, elle a utilisé des créoles et des bottines élégantes. La star était magnifique dans son superbe look se dirigeant vers la voiture.

Pendant ce temps, Shraddha a donné un aperçu de sa variation de l’exercice Swiss Ball sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré que se concentrer sur le bien-être et la santé faisait partie intégrante de sa vie. Cela l’aide à trouver l’équilibre et la tranquillité d’esprit.

Sur le plan professionnel, Shraddha a été vu pour la dernière fois dans Baaghi 3, sorti en mars de l’année dernière. Le film mettait également en vedette Tiger Shroff et Riteish Deshmukh. Quant à la prochaine célébrité de Pyaar Ka Punchnama, Luv Ranjan, elle est présentée comme une dramatique romantique légère.