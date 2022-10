Shraddha Kapoor annonce Stree 2, dit “Je reviens”

Le camée de 20 secondes de Shraddha Kapoor dans la chanson Thumkeshwari de Bhediya est devenu le point culminant du numéro de danse. Hier, Varun Dhawan et Kriti Sanon ont lancé la chanson du prochain film, et Kapoor a révélé que sa suite tant attendue de Stree est en cours et qu’elle commencera à filmer très bientôt.

Shraddha est prête à reprendre son personnage très apprécié de Stree, qui a suscité une attention et un amour immenses de la part du public. Les détails sur le moment où elle lancera le tournage sont très attendus.

S’adressant à ses réseaux sociaux, l’actrice a partagé les coulisses de la chanson, dans laquelle on pouvait l’entendre dire : “Devinez qui est de retour… c’est juste pour donner un petit aperçu que je reviens. Stree est retour” Partageant d’autres aperçus de la création de la chanson, Shraddha a déclaré : “Super ambiance. C’est tellement agréable d’être de retour sur le plateau… C’est tellement agréable pour moi parce que nous commençons le tournage de Stree 2 très très bientôt”

Regardez la vidéo





Shraddha est absent du grand écran depuis un certain temps. Et, Stree 2 est la parfaite nouvelle de retour de l’actrice. Bien qu’elle sera vue avec Ranbir Kapoor dans la comédie romantique de Luv Ranjan l’année prochaine, les fans de la comédie d’horreur à succès attendront le prochain épisode.

Parlant de Bhediya, la bande-annonce de la comédie d’horreur à venir a été dévoilée à la date à laquelle Dhawan a terminé une décennie à Bollywood. Le 19 novembre, l’équipe Bhediya a présenté la bande-annonce théâtrale devant les médias, et elle a été suivie d’une conférence de presse.

Lors de la conférence de presse, Varun s’est ouvert sur son point de vue sur les effets visuels « dignes de grincer des dents » et a déclaré : « Quand je faisais la promotion du film, j’aurais évidemment dit que c’était bien, que peut-on faire d’autre ? Quand je regarde en arrière, je peut voir qu’il y a eu des moments dignes de grincer des dents dans le VFX. Mais je n’ai pas fait le VFX ! En tant qu’acteur, je peux essayer de travailler avec des réalisateurs et des producteurs qui peuvent apporter ce changement. Alors maintenant, je pense que je suis plus responsable.” Bhediya sortira en salles le 24 novembre.