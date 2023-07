Shraddha Arya, Aishwarya Sharma et plus : les actrices de télévision qui ont secoué les saris indiens en soie

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit qu’enfin Maya (Chavi Pandey) crée une scène et gâche tout ce qui Anuj (Gaurav Khanna) a prévu les adieux d’Anu. Plus tard, nous voyons Maya déclarer qu’elle tuera Anupamaa. De l’autre côté, on voit Anupamaa (Rupali Ganguly) décider de parler à Maya. Elle lui offre la statue de Ganpati Bappa et lui fait réaliser qu’elle a tout ce dont elle a besoin pour s’occuper de sa fille. Nous voyons Maya se calmer et écouter tout ce qu’Anupamaa a à dire. Après un certain temps, nous voyons à nouveau Anupamaa changer le cœur de Maya comme elle l’a fait avec Rakhi Dave. Anupamaa a un pouvoir magique avec lequel elle est toujours capable de changer les gens pour de bon.

Anupamaa change le cœur de Maya

Le chapitre de Maya est clos dans la vie de MaAn

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons Maya (Chhavi Pandey) reconnaître sa faute et s’excuser auprès d’Anupamaa, et lui dire également qu’elle lui aura fait tant de mal, mais maintenant elle a réalisé ses erreurs. Enfin, Maya sauve Anupamaa (Rupali Ganguly) de l’accident de voiture et à la place, elle lui donne la vie. Eh bien, maintenant le chapitre de Maya est clos dans la vie de MaAn. Maintenant, nous devons attendre pour voir le rebondissement : MaAn se réunira-t-il ? Anu va-t-elle encore une fois sacrifier sa carrière ? Voyons ce que le destin décide pour MaAn.

Twist à venir

L’émission de télévision Anupamaa est l’une des émissions les mieux notées à la télévision, et nous voyons Anupamaa toujours dominer au premier rang du classement TRP. L’émission Anupamaa a toujours enseigné de précieuses leçons à ses téléspectateurs. Les femmes sont inspirées et veulent devenir autonomes comme Anupamaa. Cette émission a changé la vie de nombreuses femmes. Maintenant, toute la nation veut savoir si Anupamaa va vraiment en Amérique en quittant sa famille. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure.

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous voyons Anupamaa demander à Malti Devi (Apara Mehta) de laisser Anuj et Choti Anu l’accompagner en Amérique, mais Malti Devi dit clairement qu’elle ne permettra à personne d’emmener qui que ce soit. Anupamaa n’est pas non plus autorisée à revenir avant 3 ans car elle a signé l’accord. Maintenant que tout est entre les mains de Malti Devi, va-t-elle libérer Anu de son accord ? Dans la nouvelle promo, on voit Anupamaa arriver à l’aéroport mais pense toujours à Choti Anu et Anuj. Elle décide de partir, mais les téléspectateurs veulent voir le rebondissement : Malti Devi va-t-elle prévoir une surprise pour Anupamaa ? Il est possible que Malti Devi apporte une grande tournure à la vie d’Anupamaa, et nous pourrions la voir se réunir avec Anuj.