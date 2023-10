Showtime Sports ferme ses portes fin 2023, ce qui signifie la fin de la boxe et du MMA sur le réseau

Paramount a annoncé qu’elle mettrait fin aux sports de combat sur Showtime à la fin de l’année. Sous la direction du président de Showtime Sports, Stephen Espinoza, en train de parler à Floyd Mayweather, le réseau a produit les deux événements à la carte les plus vendus de l’histoire. (Bob Levey/Getty Images) (Bob Levey via Getty Images)

Près de cinq ans après que son rival de longue date, HBO, s’est éloigné de la boxe, Showtime fait de même fin 2023. Le président-directeur général de Paramount, Chris McCarthy, dans une lettre aux employés mardi, a déclaré que Showtime ne produirait plus de sports, ce qui signifie la fin de la boxe de classe mondiale ainsi que du Bellator MMA sur le réseau.

McCarthy a écrit que Showtime poursuivrait les événements déjà prévus à son calendrier.

« Alors que nous continuons à consacrer un plus grand pourcentage de nos ressources aux séries scénarisées premium qui attirent pour nous des abonnés à la fois à la télévision payante et à la SVOD, SHOWTIME n’ira pas de l’avant avec la boxe ou tout autre contenu produit par l’équipe du programme sportif et événementiel de SHOWTIME. » McCarthy a écrit aux employés par e-mail. « La décision de l’entreprise ne reflète pas le travail accompli par l’équipe et nos partenaires, mais plutôt la réalité de l’évolution du monde et de nos priorités en matière de contenu. »

McCarthy a noté que Showtime avait produit 750 événements de boxe en direct et 2 000 combats.

La première diffusion de cartes de boxe par Showtime a eu lieu le 10 mars 1986, au Caesars Palace de Las Vegas, lorsque Top Rank a promu un combat pour le titre des poids moyens entre le merveilleux Marvin Hagler et John « The Beast » Mugabi. Showtime est surtout connu pour la boxe, mais il diffuse également le Bellator MMA. Viacom, la société mère de Showtime, est le principal propriétaire de Bellator.

Showtime est devenu l’un des réseaux de boxe les plus importants, rivalisant d’abord pour les abonnés et l’audience avec HBO. Il a fait une sérieuse brèche dans l’industrie en signant un accord de diffusion exclusif avec l’ancien champion incontesté des poids lourds Mike Tyson, le signant ainsi de HBO. Il a fait de même en retirant Floyd Mayweather de HBO en 2013. Avec Mayweather, Showtime a produit les deux plus gros pay-per-views de l’histoire des sports de combat. Mayweather contre Manny Pacquiao a réalisé 4,6 millions de ventes en 2015, tandis que Mayweather contre la star de l’UFC Conor McGregor a réalisé 4,4 millions de ventes en 2017.

Showtime Boxing avait un partenariat avec les Premier Boxing Champions, et une source a déclaré à Yahoo Sports qu’Espinoza appelait les combattants pour les informer de la décision de Paramount.

Al Haymon, de la PBC, était à la recherche d’un réseau avec lequel s’associer et il aurait eu des discussions avec Amazon. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des combattants du Bellator. C’était un secret de polichinelle dans l’industrie que Viacom tentait de vendre Bellator depuis environ un an.