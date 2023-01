Showtime rebaptisé “Paramount+ avec Showtime” dans le cadre de la fusion

Paramount fusionne sa chaîne de télévision linéaire Showtime et la version premium du service de streaming Paramount+. Cela sera rebaptisé “Paramount + avec Showtime”.

Rapporté pour la première fois par The Hollywood Reporter, la chaîne de télévision renommée et le niveau de streaming devraient être lancés plus tard cette année.

Avec lui, sélectionnez la programmation de Paramount + sera disponible sur la télévision diffusée. Cela pourrait inclure des originaux tels que Halo et la dernière saison de Star Trek : Picard. Ceux-ci rejoindront des émissions Showtime telles que Yellowjackets, Billions, Dexter et The Chi.

“Désormais, avec le contenu de Showtime intégré à notre service de streaming phare et certains originaux de Paramount+ rejoignant l’offre linéaire, Paramount+ deviendra la marque multiplateforme définitive dans l’espace de streaming”, déclare le PDG de Paramount, Bob Bakish, “et le premier du genre à intégrer streaming et contenu linéaire de cette manière.

D’autres séries Showtime existantes sont confrontées à la hache dans le cadre de la restructuration, avec Let the Right One In, American Gigolo et Three Women ont toutes confirmé qu’elles n’avançaient plus. De nouvelles coupes sont attendues, et probablement des pertes d’emplois, Bakish avertissant que “ce changement apporte de l’incertitude pour les équipes travaillant sur ces marques et entreprises”.

La société n’a partagé aucune information sur les prix de Paramount + avec Showtime, ni précisé si ce changement de marque se produirait dans d’autres pays en dehors des États-Unis. Cependant, Paramount a mentionné que le service de streaming inclut déjà du contenu Showtime au niveau international, bien qu’il n’ait pas Showtime dans le nom.

Le prix américain actuel de Paramount+ Premium est de 9,99 $ par mois, soit 5 $ de plus que Paramount+ Essential. Le niveau le plus cher est sans publicité et comprend la programmation locale en direct des stations locales de CBS.

Paramount + propose également déjà des forfaits avec Showtime. Ceux-ci coûtent soit 11,99 $ par mois pour le niveau Essentials, soit 14,99 $ par mois pour le niveau Premium. Dans cet esprit, nous nous attendons à ce qu’une hausse des prix se profile à l’horizon pour aligner le prix Premium par défaut sur le pack actuel – d’autant plus que Paramount + n’a pas encore connu d’augmentation depuis son lancement en 2021.

Vous pouvez voir comment Paramount + se compare à des concurrents tels que Netflix et Disney + dans notre liste des meilleurs services de streaming TV. Les comptes commencent à partir de 4,99 $ / 6,99 £ par mois, et les nouveaux membres peuvent également bénéficier d’un essai gratuit.