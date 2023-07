Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Avant que Showtime ne retire la pièce, un lobbyiste politique du réseau câblé premium aurait mis en garde contre les «conséquences politiques» de la diffusion d’un Vice documentaire d’investigation sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis et son service à Guantanamo Bay.

Le réseau câblé appartenant à Paramount a enterré l’épisode à la suite des inquiétudes du lobbyiste de la société à Washington, selon Semafor.

L’indépendant a demandé des commentaires aux représentants de Showtime et Vice.

« Nous soutenons non seulement nos reportages rigoureux, mais nous sommes fiers de l’incroyable journalisme présenté dans cette histoire », Vice la porte-parole Elise Flick a déclaré Semafor.

La décision du réseau de suspendre l’épisode, rapportée pour la première fois par Le journaliste hollywoodien en mai, est arrivé alors que le candidat à l’investiture présidentielle républicaine de 2024 faisait l’objet d’un examen plus approfondi pour son séjour à la base militaire américaine.

M. DeSantis – un ancien officier de la marine américaine affecté au corps du juge-avocat général de la marine – a été stationné à la base de mars 2006 à janvier 2007, selon les états de service.

Une description du site Web de Showtime indiquait que l’épisode contenait des allégations d ‘«anciens détenus selon lesquels il était présent lors de gavages condamnés comme torture» par les Nations Unies, et abordait le «rôle des JAG de la marine dans l’enquête sur la mort des détenus.

Quatre jours avant la diffusion prévue de l’épisode le 28 mai, Vice a reçu une note inhabituelle de l’équipe de post-production de Showtime pour dire Vice que « les équipes du groupe réseau élargi examinent de plus près l’épisode de ce dimanche en interne, ce qui retardera sa première », selon Semafor.

Le Vice showrunner et son vice-président exécutif pour la programmation mondiale et le documentaire ont demandé plus de clarté, et Vice a cherché à faire passer un message public indiquant que les parties travaillaient toujours pour programmer l’épisode, Semafor signalé. Mais les communications ont échoué et il est devenu clair que l’épisode était probablement suspendu indéfiniment.

Le dossier de service militaire du gouverneur et les allégations selon lesquelles il a été témoin de gavages forcés à Guantanamo ont été examinés de plus près alors qu’il pesait s’il devait participer à la course de 2024, mais le candidat a largement refusé de discuter des allégations et a suggéré qu’elles ne sont pas crédibles.

Une enquête de L’indépendant a détaillé plusieurs allégations de détenus, y compris les allégations de deux prisonniers détenus dans l’installation notoire affirmant que M. DeSantis avait été témoin du gavage forcé de prisonniers en grève de la faim.

Mansoor Adayfi, un citoyen yéménite qui a été détenu pendant 14 ans sur la base navale américaine à Cuba, a déclaré L’indépendant qu’il a été gavé par le personnel du camp en 2006 et que M. DeSantis était présent à au moins une de ces séances.

M. DeSantis était un avocat de la marine de 27 ans lorsqu’il était en poste à la base pendant une année marquée par des émeutes, des grèves de la faim et la mort. Après son service, il a continué à plaider contre la libération des détenus soupçonnés de terrorisme, mais il n’a pas parlé en détail de son séjour à la base.

Dans de brefs commentaires aux journalistes rejetant les allégations, il a rejeté les affirmations selon lesquelles tout détenu se souviendrait de lui.

« Croyez-vous honnêtement que c’est crédible ? C’est… 2006, je suis un officier subalterne, pensez-vous honnêtement qu’ils se seraient souvenus de moi ? a-t-il déclaré à un journaliste le 27 avril.

La décision de retirer l’épisode est intervenue au milieu de la tourmente à la fois Vicequi a depuis déposé son bilan, et chez Paramount, qui a annulé une grande partie de sa programmation originale, les deux sociétés de médias ayant passé les derniers mois à licencier du personnel et à se démener pour éviter les pertes financières.