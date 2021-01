La police française a mis fin à une rave illégale massive de deux jours dans le nord-ouest du pays, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin. La fête avait débuté le soir du Nouvel An et s’était soldée par des affrontements entre la police et les fêtards.

La rave incontrôlable, organisée dans la ville française de Lieuron au mépris des restrictions anti-coronavirus, a finalement pris fin samedi. En plus de l’interdiction permanente des rassemblements de masse, la France maintient un couvre-feu nocturne et l’événement de Lieuron violait plusieurs restrictions à la fois.

La police continue de surveiller la situation pour s’assurer que tous les fêtards quittent les lieux, a déclaré Darmanin sur Twitter.

«Les forces de sécurité intérieure, nombreuses ce soir-là à ma demande et [in light of] les contrôles intensifs mis en place ont conduit à la fin de la rave party », a-t-il écrit, ajoutant que la police continue de contrôler les fêtards et d’émettre des amendes.

Les forces de l’ordre ont saisi un camion, du matériel de sonorisation et des générateurs sur le site, a ajouté le ministre dans un tweet ultérieur, assurant au public français que la police travaille d’arrache-pied pour s’assurer que « Cet événement illégal est sévèrement puni. »

La fête illégale, qui compterait plus de 2000 personnes présentes, a débuté dans un entrepôt désaffecté à Lieuron le soir du Nouvel An, faisant rapidement la une des journaux. Immédiatement après avoir reçu des informations sur le rassemblement, la gendarmerie locale a tenté de disperser le parti, mais a rencontré une extrême hostilité de la part des fêtards.

Certains fêtards ont bombardé les policiers avec des pierres et des bouteilles et ont même incendié une voiture de police. Les forces de l’ordre ont dû battre en retraite et ont établi un cordon de sécurité autour de la zone pour empêcher davantage de personnes de se joindre à l’événement. Le parti paraissait bien organisé et avait attiré des gens d’autres départements de France, ainsi que de l’étranger.

Malgré la forte présence d’unités de la police terrestre – et même le soutien aérien – les fêtards ont continué à célébrer la nouvelle année pendant environ une journée «assiégée». Une enquête pour retrouver et inculper les responsables de la rave, ainsi que les responsables de violences, a déjà été lancée.

Les rassemblements de masse à grande échelle restent interdits en France en raison des restrictions anti-coronavirus persistantes, tandis que les citoyens ont été encouragés à ne pas célébrer du tout le Nouvel An en public. La violation des restrictions anti-coronavirus peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 135 €.

