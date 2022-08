Showrunner ‘She-Hulk’ sur la façon dont le nouveau spectacle de Marvel brise le quatrième mur

She-Hulk a peut-être des super pouvoirs, mais sa capacité la plus extraordinaire est peut-être qu’elle sait qu’elle est un super-héros – et elle en parle avec nous, les téléspectateurs. Nouvelle émission de télévision Marvel She-Hulk : avocate amène le grand héros vert à l’écran pour la première fois, mais elle parle directement au public depuis des décennies dans les bandes dessinées. “J’aime dire qu’elle le faisait bien avant Deadpool ou Fleabag”, explique Jessica Gao, showrunner de la nouvelle série.

Diffusion à partir du 18 août Disney+, la série télévisée met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jen Walters, une avocate surnommée She-Hulk lorsqu’elle acquiert accidentellement les super pouvoirs de son cousin, nul autre que l’alter ego de Hulk, Bruce Banner. Lors d’une conférence de presse pour l’émission jeudi, Maslany et Gao ont été rejoints par la co-star Ginger Gonzaga, ainsi que la réalisatrice et productrice exécutive Kat Coiro, qui ont discuté de l’équilibre de l’émission entre comédie et action Marvel.

La série est conçue pour être l’entrée la plus comique du Univers cinématographique Marvel, à venir dans des épisodes de 30 minutes de style sitcom avec une bonne dose d’humour. Ayant déjà écrit des épisodes de Robot Chicken et Silicon Valley, et ayant remporté un Emmy pour Rick et Morty épisode Pickle Rick, Gao met en lumière la course de l’écrivain de bandes dessinées John Byrne sur Sensational She-Hulk comme source d’inspiration pour le ton comique de la série. “D’abord et avant tout, la rupture du quatrième mur, le méta-humour et la conscience de soi m’ont fait tomber amoureux de ce personnage”, a déclaré Gao. “C’était tellement léger, amusant et rafraîchissant.”

Kat Coiro, réalisatrice de Modern Family et de Brooklyn Nine-Nine qui a réalisé l’essentiel de la série She-hulk, se souvient de l’impact qu’une super-héroïne a eu sur elle. “Je me souviens très bien d’avoir été une petite fille et d’avoir vu la couverture d’une bande dessinée She-Hulk au milieu de cette mer de bandes dessinées masculines”, a-t-elle déclaré. “Ne sachant pas qui elle était, mais sachant que j’en étais ému. L’idée d’être grand et responsable et de prendre le contrôle, de prendre de l’espace, a vraiment résonné en moi. Je me souviens que j’ai acheté cette bande dessinée, alors quand ce spectacle est arrivé , c’était vraiment l’aboutissement d’un vrai rêve.”

Maslany a souligné que la série avait des aspects plus stimulants et stimulants parallèlement à la comédie, en particulier au fur et à mesure que la saison progresse. “Je suis curieuse de savoir quel genre de conversations les gens auront à propos de cette émission”, a-t-elle déclaré. “Les gens peuvent avoir une vraie réponse viscérale à une femme super-héroïne – ce que nous avons déjà ressenti, en ligne. Et c’est intéressant pour moi qu’il y ait une telle réponse viscérale. Je suis curieux de savoir pourquoi.”

Chris Delmas/Getty Images



Hulk fracasse le quatrième mur

Gao a décrit comment elle et les créateurs de l’émission ont abordé les discussions de signature de Jen avec le public (connues comme brisant le “quatrième mur” invisible entre les personnages et le spectateur). “Cela a traversé de nombreuses étapes évolutives”, a expliqué Gao. “Combien [Jen] parler à la caméra ? S’adresse-t-elle directement au public ? Y a-t-il un autre élément méta — parle-t-elle à quelqu’un d’autre ?”

Une version de l’idée traduite directement à partir de bandes dessinées. “À un moment donné”, a déclaré Gao, “il y avait une itération dans les scripts où au lieu de parler directement à la caméra, il y avait des zones de texte [on the screen] comme la façon dont il y avait des notes de l’éditeur dans les bandes dessinées, et elle interagissait en fait avec les notes de l’éditeur.” Cette idée a cependant été abandonnée.

Gao admet également avoir été rejeté par Marvel à trois reprises pour d’autres projets. “La quatrième fois, c’est le charme !” a-t-elle plaisanté en disant que She-Hulk est le projet parfait pour elle. “Je suis content qu’ils m’aient rejeté tant de fois.”

She-Hulk: Attorney at Law devrait être présenté en première sur Disney Plus le 18 août. dernières années Shang-Chi. Le casting comprend également Renée Elise Goldsberry et Jameela Jamil.

Découvrez la bande-annonce pour un avant-goût du ton comique de la série, Jen s’inquiétant autant de sa vie amoureuse que de ses super pouvoirs.

She-Hulk fait partie de Phase 4 de l’univers cinématographique Marveljoindre Chevalier de la Lune et Mme Marvel dans le calendrier de cette année. Autre prochains spectacles Marvel comprendre Écho, WandaVision spin-off Agatha: House of Harkness et trois nouveaux spectacles animés : Marvel Zombies, Spider-Man : Freshman Year et une reprise du dessin animé très apprécié X-Men des années 1990. Ce sera suivi de Phase 5.