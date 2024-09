ALERTE SPOILER : L’histoire comprend des détails sur Si les murs pouvaient parler épisode d’ABC Grey’s Anatomy.

La première de la saison 21 d’ABC Grey’s Anatomy a commencé et s’est terminé en beauté, nous laissant avec quelques questions.

Cette gifle choquante des promos est tombée au tout début de l’épisode, avec Bailey frappant sa patronne Catherine lorsque cette dernière l’a qualifiée de « juste un autre médecin ». Il s’avère que c’était un rêve récurrent que Bailey avait fait après avoir été licenciée par Grey Sloan en raison de son objection à la décision de faire redoubler Lucas.

Épargnés par Catherine uniquement parce qu’ils apportent des fonds, les stagiaires se sont vu attribuer un nouveau superviseur, Sydney Heron (Kali Rocha) – à son retour à Grey Sloan après 17 ans – mais ils se sont rapidement aigris de son attitude trop douce et de sa « guérison avec amour ». attitude. Leur réaction était similaire à celle de Meredith et de ses collègues stagiaires lors de la saison 2 lorsque Sydney a obtenu le poste pour la première fois, remplaçant Bailey alors qu’elle était en congé de maternité. Travaillant à nouveau à la clinique gratuite, Bailey a trouvé le chemin du retour à Grey Sloan où elle a sauvé la vie d’un patient et s’est retrouvée face à face avec Sydney.

Il n’y avait aucune indication dans la première des départs imminents de Yasuda et Levi. (Comme Deadline l’a rapporté en exclusivité, les acteurs qui les incarnent, Midori Francis et Jake Borelli, partiront cette saison après avoir bouclé les arcs de leurs personnages.) Après quelques doutes sur son avenir, Levi a terminé l’épisode en beauté avec l’aide de quelques mots encourageants de Link. Et à la fin des épisodes, Yasuda et Jules ont pu clarifier les choses sur ce « moment » qu’ils ont partagé dans la finale de la saison dernière et qui ne tardaient pas à s’embrasser.

« Grey’s Anatomy » – Si les murs pouvaient parler – Jake Borelli, Chris Carmack, Camilla Luddington Disney/Anne Marie Renard

Quant à Link et Jo, après quelques situations comiques où Levi a presque renversé le morceau, Link a compris que Jo était enceinte, les deux partageant une douce étreinte.

Meredith (Ellen Pompeo) a continué à défier Catherine – et sa convocation légale. Pressée par Jackson – qui était venu par avion pour tenter d’apaiser la situation – de s’excuser auprès de sa mère, Meredith a accepté à contrecœur, mais avant d’avoir eu la chance de le faire correctement, elle s’est précipitée au secours de Catherine après son effondrement. L’urgence médicale a contribué à renverser la situation, Meredith prenant le dessus et obligeant Catherine à réintégrer tous ceux qu’elle avait licenciés en échange du maintien de l’état du cancer de Catherine et de sa décision de ne pas subir de traitements invasifs secrets de Jackson et Richard.

Il y avait cependant une condition : Meredith reprendrait la recherche sur la maladie d’Alzheimer pour Catherine mais « la prendrait dans une direction différente ».

Dans un autre rebondissement majeur, la surprise « explosion du passé » de Blue de la saison dernière, son ex-fiancée amnésique, était de retour – et semblait donc être sa mémoire, du moins une partie.

Dans une interview avec Deadline, Grey’s AnatomLa productrice exécutive et showrunner Meg Marinis, qui a écrit la première, explique la décision de ramener Sydney, quelle est la prochaine étape pour les internes et pour les rivales Catherine et Meredith et pourquoi les médecins de Grey Sloan pourraient se retrouver dans une dynamique de travail délicate après avoir Ben Warren de Jason George est de retour aux côtés de sa femme Bailey.

Marinis a également évoqué les sorties imminentes de Yasuda et Levi, indiquant que Francis et Borelli pourraient potentiellement revenir dans la série à l’avenir. En parlant de personnages qui reviennent, ni Monica (Natalie Morales) ni Nick (Scott Speedman) n’étaient présents dans la première, mais les deux acteurs sont sur le point de reprendre leurs rôles récurrents, Marinis taquinant l’avenir des relations Monica-Winston et Meredith-Nick. . (Comme Deadline l’a rapporté en exclusivité, Pompeo sera dans au moins sept épisodes la saison prochaine.)

Elle a également révélé le thème de la saison 21 et a partagé ses souvenirs de feu Stephanie Leifer, cadre d’ABC/ABC Signature, à qui la première était dédiée.

DATE LIMITE: Comment la décision a-t-elle été prise de refléter un scénario d’il y a 17 ans et de ramener Sydney Heron de Kali Rocha pour remplacer Bailey ?

MARINIS: Sydney Heron a été proposé à plusieurs reprises au fil des ans pour revenir à Grey Sloan et cela ne s’est jamais senti bien jusqu’à présent. La dynamique entre Bailey et Sydney depuis la saison 2 était si divertissante qu’elle semblait être la solution idéale pour lui demander de revenir et de prendre le relais de Bailey. Surtout que ces stagiaires ne la connaissent pas. La première ligne que Kali a prononcée à table a suscité tellement de rires. C’était génial de la revoir sur le plateau.

DATE LIMITE: Est-il raisonnable de supposer que Bailey reprendra en charge les stagiaires qui n’étaient pas très enthousiasmés par l’approche « Guérison avec amour » de Heron ? Et qu’est-ce qui attend les stagiaires cette saison après avoir passé la majeure partie de la saison dernière à lutter contre les conséquences de la finale de S19 ?

MARINIS: Il n’est jamais prudent de présumer quoi que ce soit lorsqu’il s’agit de Grey’s Anatomy! En ce qui concerne nos stagiaires cette saison, nous allons approfondir leurs intrigues car nous avons une commande pour la saison complète par rapport aux 10 épisodes de la saison dernière après la grève. Lucas redouble peut-être son année d’internat, Blue a une ex-fiancée sur laquelle nous en apprendrons davantage, et nous verrons également des relations amoureuses continuer à se former et être remises en question par des changements exigeants à l’hôpital. Si nous savons quelque chose sur nos stagiaires, c’est qu’ils aiment avoir des ennuis, donc je suis ravi que les fans les voient faire des erreurs alors qu’ils apprennent à essayer de nettoyer après les précédentes.

« Grey’s Anatomy » – Si les murs pouvaient parler – Adelaide Kane, Midori Francis Disney/Anne Marie Renard

DATE LIMITE: Pouvez-vous nous dire comment se dérouleront les arcs de l’histoire de sortie de Yasuda et Levi alors qu’ils se retrouvent tous les deux dans une assez bonne position à la fin de la première, avec Yasuda en couple et Levi retrouvant confiance en lui ?

MARINIS: Bien que je ne puisse parler d’aucun de leurs scénarios cette saison à cause des spoilers, ce que je peux dire c’est que je suis vraiment heureux de la façon dont nous honorons les personnages que nous avons construits au fil des années.

saison. Jake et Midori sont des acteurs fantastiques et feront toujours partie du Grey’s Anatomy famille. Et en raison de la longévité et de la puissance de cette série, nous savons tous : si vous faites partie du Grey’s famille, vous faites toujours partie de la famille et vous pouvez éventuellement aller et venir au fil des années.

DATE LIMITE: Parlez du jeu de pouvoir Meredith-Catherine et de l’endroit où l’accord qu’ils ont conclu lors de la première les laisse cette saison : la complication du cancer de Catherine sera-t-elle un scénario majeur et que se passera-t-il avec les recherches de Meredith alors qu’elle accepte d’aller dans une autre direction ?

MARINIS: Catherine et Meredith se ressemblent bien plus qu’elles ne le pensent. Ce sont toutes deux des femmes pionnières et puissantes dans le domaine chirurgical, mais elles ont des approches différentes lorsqu’il s’agit de briser les barrières. Catherine a du mal avec Meredith parce qu’elle enfreint constamment les règles. Ses complications liées au cancer vont les obliger à travailler ensemble et Catherine va devoir s’appuyer sur Meredith pour le soutenir lorsqu’elle sera habituée à être aux commandes.

En ce qui concerne les recherches de Meredith, le scénario de la maladie d’Alzheimer est évidemment quelque chose de très proche et cher à la série. Même s’il semble que les recherches de Meredith aient été brièvement interrompues, elle trouvera toujours un moyen de continuer à trouver un remède à la maladie qui a emporté sa mère et Amelia sera là avec elle.

DATE LIMITE: Est-ce que Monica et Winston sont toujours là ? Natalie Morales n’était pas présente à la première, nous n’avons donc pas eu de nouvelles du tout nouveau couple. Idem pour Meredith et Nick, des difficultés pour eux cette saison après les retrouvailles romantiques dans la finale S20 ?

MARINIS: Vous devrez simplement attendre et voir en ce qui concerne Monica et Winston ! Mais Natalie est un délice à l’écran et hors écran, et nous avons adoré raconter davantage d’histoires pédiatriques avec nos personnages. En ce qui concerne Meredith et Nick, elle s’est engagée envers lui la saison dernière et nous verrons cela se dérouler dans la saison 21. J’adore avoir Ellen et Scott sur le plateau quand nous pouvons les avoir ; nous avons une politique de porte ouverte ici et j’ai hâte que les fans voient où va leur relation maintenant que nous l’avons passée au niveau supérieur.

« Grey’s Anatomy – Si les murs pouvaient parler – Chris Carmack Disney/Anne Marie Renard

DATE LIMITE: Aurons-nous un bébé cette saison et quel impact la grossesse aura-t-elle sur la relation de Link et Jo ? Pourrait-il y avoir un mariage de Grey aussi ?

MARINIS: La grossesse de Jo sera un grand changement pour leur relation cette saison. Nous allons les voir essayer de comprendre comment gérer leur travail, les enfants qu’ils ont déjà et trouver du temps pour leur relation. Cela va faire beaucoup pour ce couple préféré des fans.

DATE LIMITE: Comment Ben de Jason George sera-t-il réintégré dans Grey Sloan ? Le retour à la médecine sera-t-il dur pour lui ?

MARINIS: Nous sommes tellement excités de retrouver Jason ! La relation de Ben avec Bailey est une relation que je considère comme si solide. En ce qui concerne le retour de Ben à Grey Sloan, je dirai que cela ne sera pas aussi facile qu’il le pensait. S’il revient à l’hôpital et que Bailey retrouve éventuellement son emploi, sa femme sera son patron, ce sera donc une dynamique intéressante à gérer si cela se produit. Cela créera également une dynamique ludique entre les autres résidents. Peuvent-ils faire confiance à Ben en tant que collègue ou est-il un espion ?

DATE LIMITE: La saison 20 avait pour thème le « retour aux sources ». Quel est le thème de la saison 21 ?

MARINIS: Le thème de cette saison est définitivement la résilience. La première moitié de la saison, tout le monde revient sur la fin de la saison 20. Tant de choses sont en danger. La seconde moitié sera celle de la résilience autour de là où nous nous sommes arrêtés lors de la finale de mi-saison.

Je pense que la résilience dans son ensemble est une chose sur laquelle tous les médecins de Grey Sloan ont dû se pencher au fil des années. Cela fait partie du tissu et de la longévité de Grey’s Anatomy. Être médecin comporte des hauts et des bas, et il faut apprendre et travailler dur pour sortir de tout cela et survivre. Le rêve de devenir enfin chirurgien vaut-il tous les sacrifices personnels ?

DATE LIMITE: La première était dédiée à Stephanie Leifer. Pouvez-vous partager votre souvenir d’elle et de son travail sur Grey’s?

MARINIS: Stephanie Leifer était une personne incroyable et une fervente défenseure de Grey’s. Elle a vraiment cru en nous dès le début et a soutenu notre vision créative. J’ai commencé ma carrière en tant qu’AP, offrant Grey’s des scripts à son bureau, et je me souviens que sa porte était toujours ouverte. Elle était tellement encourageante envers les écrivains et a assisté à plusieurs Grey’s événements marquants. Ce fut une perte déchirante pour cette famille.