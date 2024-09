Showdown – La carte Stillwater Bayou fait son retour dans cette superbe mise à niveau

Chasseurs ! Aujourd’hui, nous ramenons la carte réinventée de Stillwater Bayou dans Hunt: Showdown 1896. Considérablement amélioré et retravaillé, le biome des marais récemment peaufiné offre un environnement plus immersif et stimulant, le tout avec la puissance du CRYENGINE 5.11 mis à jour. De nouveaux chemins, fenêtres et portes ont été ajoutés à divers complexes pour encourager un gameplay dynamique, et l’éclairage a été amélioré partout pour rendre le bayou encore plus époustouflant visuellement qu’auparavant. Nous avons écouté attentivement vos commentaires et avons mis en œuvre ces changements afin d’apporter une nouvelle vie au bayou.

La mise à jour de Stillwater Bayou présente les améliorations suivantes :

Mise à niveau complète de la carte Stillwater Bayou en utilisant la puissance du CRYENGINE 5.11 mis à niveau

Améliorations importantes du terrain

Amélioration de la technologie d’éclairage et des améliorations globales de l’éclairage sur la carte et à l’intérieur des complexes

Passage très détaillé sur tous les composés, avec des améliorations significatives de la garniture et des actifs

Une refonte complète du biome des marais, avec une végétation et des détails au sol améliorés

Eau améliorée et plus détaillée

Améliorations des shaders

Meilleure lisibilité grâce à une meilleure séparation des couleurs et des tons dans les zones clés

Conception affinée et améliorée de zones clés telles que Reynard Mill & Lumber, Blanchett Graves, Lockbay Docks, Stillwater Bend et Pitching Crematorium, avec de nouveaux chemins, fenêtres, portes et points d’accès.

D’autres modifications et ajustements ont été apportés pour la mise à jour 2.0.1. Découvrez-en plus dans les notes de patch ici.

Nous sommes ravis que tous les joueurs puissent redécouvrir et profiter de Stillwater Bayou autant que nous avons aimé travailler dessus ! Grâce à la puissance de CRYENGINE 5.11, Stillwater Bayou fait un bond en avant en termes de fidélité visuelle pour tous les joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.