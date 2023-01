Show de rupture de SK et Raven dans “Love Is Blind: After The Altar”

L’amour est aveugle : après l’autel propose une mise à jour sur le casting de la saison 3 après un scandale de tricherie et une polémique sur les “mignonnes”.

Netflix a publié la bande-annonce des trois épisodes L’amour est aveugle spécial qui suivra la vie post-pod des couples restants; Colleen Reed et Matt Bolton,

Alexa Alfia et Brennon Lemieux

– et les ex ; Raven Ross et Sikiru “SK” Alagbada,

Zanab Jaffrey et Cole Barnett,

et Nancy Rodriguez et Bartise Bowden.

Après que les caméras ont cessé de tourner, le groupe s’est réadapté à la vie à Dallas et maintenant ils se réunissent pour une fête d’anniversaire où des secrets seront révélés.

“Un an après les mariages, certaines vieilles flammes se sont réunies, tandis que d’autres essaient de naviguer dans les prochaines étapes de leurs relations”, lit-on dans un synopsis officiel. “Regardez le casting de la saison trois se réadapter à la vie à Dallas après l’autel et se réunir pour un anniversaire extravagant. Qui est toujours prospère et qui est obligé de prendre des décisions difficiles concernant son avenir ? »

Dans la bande-annonce, nous voyons étonnamment que Bartise et Nanny sont toujours en contact après que Bartise l’a refusée à l’autel.

“Est-ce que votre famille sait que nous nous rencontrons?” demande Bartise tandis que la mère de Nancy le compare à l’emoji caca.

Nous voyons également le moment choquant où la romance de SK et Raven tourne au vinaigre après la révélation du scandale de tricherie de SK. Comme indiqué précédemment, deux TikTokers ont allégué qu’il trichait, et bien que SK l’ait nié, lui et Raven se sont finalement séparés.

Apparemment, quelque temps avant cela, SK a re-proposé à Raven lors d’une cérémonie romantique.

Tellement pour ça.

Nous voyons également Cole lancer effrontément une petite mandarine également connue sous le nom de “Cutie” dans les airs. Le moment est une référence à son ex Zanab alléguant qu’il a constamment critiqué son poids et l’a même découragée de manger les fruits avant le dîner. L’amour est aveugle les producteurs ont joué la scène non diffusée lors de la réunion et la “vidéo Cuties” a apparemment disculpé Cole.

L’amour est aveugle : après l’autel streams sur Netflix à partir du vendredi 10 février.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.