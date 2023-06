Short en jean et leggings de Gwen Stefani au concert de Pink : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Gwen Stefani porte toujours une sorte de tenue élégante et c’est exactement ce qu’elle a fait au British Summer Time Festival à Hyde Park le 25 juin. Rose effectuer.

Pour la sortie, Gwen portait une paire de leggings noirs taille haute avec une paire de shorts courts en denim bleu foncé taille basse sur le dessus. Elle a serré sa petite taille avec une fine ceinture en cuir blanc et a glissé dans son pantalon un débardeur graphique noir et blanc sans manches avec une bralette rose bébé en dessous. Elle a accessoirisé son look avec une paire de chaussettes à rayures blanches et jaunes et des bottes de cow-boy en jean ainsi que des colliers superposés, des bracelets en or et une multitude de bagues. Quant à son glam, Gwen avait ses cheveux blonds platine rejetés en queue de cheval avec ses extrémités teintes en noir de jais.

Gwen a été sur une lancée avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look, elle a récemment porté un débardeur blanc super court sous une chemise oversize à carreaux Windowsen Destroyed vert ample et l’a stylisée avec une paire de pantalons Windowsen Graphic Mesh Botton taille haute. Un autre de nos looks récents préférés était lorsque Gwen a canalisé Barbie dans une paire de pantalons taille haute à franges Norma Kamali rose vif avec un haut à franges sans manches à encolure en V Norma Kamali assorti.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être plus stylées, elle est sortie récemment en portant une paire de jeans Dsquared2 Distressed Denim Skater blancs ajustés et taille basse avec une chemise boutonnée noire et blanche rentrée. En plus de sa chemise, elle portait un blazer Comme des Garcons Bow noir et accessoirisé avec un sac Dolce & Gabbana Medium Devotion en cuir nappa matelassé et des bottes Paris Texas Paloma en cuir noir.

Plus à propos Gwen Stefani

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Chronologie de la romance de Gwen Stefani et Blake Shelton: de la connexion sur «The Voice» au mariage

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.