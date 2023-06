Shorewood senior et un enfant de 6 ans jouent en duo au piano dans une communauté de retraités – Shaw Local

Paula Polechla, 79 ans, résidente de Timbers of Shorewood, et Hank Vasel, 6 ans, ont interprété un duo le 4 juin dans la communauté de retraités locatifs de Shorewood.

Polechla et Hank étaient deux des neuf étudiants en piano qui ont présenté un récital de piano intergénérationnel dans la salle de bal The Timbers.

Les neuf étudiants suivent des cours de Stacy Jager de Lockport, qui enseignait auparavant un cours de «musique et mouvement» à The Timbers of Shorewood. Ils étaient âgés de 6 à 79 ans.

« La musique rassemble les gens », a déclaré Stacy Jager dans un communiqué de The Timbers of Shorewood. « C’est universel. La musique parle ce que les mots ne peuvent pleinement exprimer.

Polechla et Hank ont ​​​​interprété une pièce originale, « Young at Heart », que Jager « en l’honneur du thème intergénérationnel du récital de piano », a déclaré Jager dans le communiqué.

Jager est titulaire d’un diplôme de musicothérapie spécialisé en piano du Alverno College de Milwaukee, dans le Wisconsin, a déclaré The Timbers. Jager a déclaré dans le communiqué qu’elle enseigne actuellement le piano chez elle, bien qu’elle enseigne aux personnes âgées The Timbers sur place.

Les élèves, jeunes et vieux, sont très motivés par leurs cours, a déclaré Jager dans le communiqué.

« Mes élèves plus jeunes ont des doigts plus agiles, et mes élèves les plus âgés ont des expériences passées et peuvent apprendre plus rapidement », a déclaré Jager dans le communiqué.

Selon la Harvard Graduate School of Education, « les musiciens adultes et enfants ont fait preuve d’une plus grande flexibilité cognitive que les non-musiciens ». Par rapport à leurs pairs non musiciens, les musiciens adultes avaient «une mémoire de travail plus performante» et les enfants musiciens avaient des vitesses de traitement plus rapides, a déclaré la Harvard Graduate School of Education.

John Hopkins Medicine a dit« la musique peut réduire l’anxiété, la pression artérielle et la douleur, ainsi qu’améliorer la qualité du sommeil, l’humeur, la vigilance mentale et la mémoire. »

Polechla a déclaré dans le communiqué que sa grand-mère lui avait appris à jouer du piano alors qu’elle avait environ 10 ans.

« Après tant d’années, j’étais très heureux de reprendre avec Stacy lorsque j’ai déménagé aux Timbers », a déclaré Polechla dans le communiqué.

Les chansons jouées par les étudiants comprenaient « America the Beautiful », « Home on the Range », « Morning has Broken » et « The Marines’ Hymn », ont déclaré The Timbers.

Amy Odell, directrice des activités chez The Timbers of Shorewood, a déclaré dans le communiqué que c’était formidable de voir « tous les sourires dans la pièce ».

« Avoir Paula Polechla, 79 ans, et Hank, 6 ans, jouer un duo amusant était la pièce parfaite pour terminer le récital », a déclaré Odell dans le communiqué. « C’était très émouvant. »

Pour plus d’informations, appelez The Timbers of Shorewood au 815-609-0669 ou visitez timbersoftshorewood.com.