Shorewood et l’EPA continuent de surveiller l’impact de l’incendie de Tri-County Stockdale – Shaw Local

Le nettoyage et la surveillance se poursuivront pendant au moins deux semaines après l’incendie du 19 juillet à l’usine d’engrais de Tri-County Stockdale.

La ville de Joliet a annoncé mardi qu’une section de Black Road passant devant l’usine restera fermée pendant au moins deux semaines en raison des efforts d’atténuation.

Le Tri-County Stockdale est à Shorewood, où le village a lancé un mettre à jour sur les efforts de nettoyage lundi.

Mais Black Road traverse à la fois Joliet et Shorewood, et la section fermée se situe entre les routes River et County Line.

L’usine a été détruite par le feu.

La mise à jour de Shorewood a pris la forme d’une lettre communautaire de l’administrateur du village, Aaron Klima, publiée sur le site Web du village.

“Nous sommes heureux d’annoncer que nos opérations de confinement ont été couronnées de succès”, a déclaré Klima.

Il a déclaré que «les opérations de pompage ont retiré plus de 640 000 gallons de fluide contaminé du seul village. Le grand volume de pluie au cours de la fin de semaine a davantage dilué l’eau de notre réseau d’égouts pluviaux et de nos bassins de rétention.

“En raison du danger d’inondation des maisons résidentielles le long des bassins de rétention, l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois a autorisé une libération progressive des bassins de rétention dilués afin d’éviter des dommages aux propriétés privées le long des bassins”, a déclaré Klima.

Klima a déclaré que le village avait reçu “des demandes répétées d’informations supplémentaires”, en particulier des résultats de tests détaillés.

“Des échantillons ont été prélevés à intervalles réguliers tout au long de la semaine”, a-t-il déclaré. “Les tests prennent un temps agaçant.”

Le village publiera les résultats des tests “au fur et à mesure qu’ils nous parviendront”, a déclaré Klima. “Les résultats des tests seront non seulement informatifs, mais ils aideront notre équipe d’intervention à planifier ultérieurement le reste de l’intervention et à nous ramener à la normale dès que possible.”

L’Agence américaine de protection de l’environnement continue de mener des tests de qualité de l’air qui “indiquent que l’air est sûr”, a déclaré Klima.

« La source de puits et le réseau de distribution de notre système d’eau municipal de Shorewood n’ont pas été compromis », a déclaré Klima. “Nous continuons à travailler pour contenir les zones contaminées et extraire autant de matières étrangères que possible.”

Klima a renvoyé les résidents à un dépliant élaboré par le département de la santé publique de l’Illinois et le département de la santé du comté de Will, qui peut être consulté en ligne à l’adresse https://willcountyhealth.org/wp-content/uploads/2022/07/FAQs-Shorewood-Fire-7.22.2022.pdf.

Il a invité les résidents à envoyer leurs questions par courrier électronique à info@vil.shorewood.il.us.

Ceci est une histoire en développement. Vérifiez les mises à jour.