Shoretire admet les regrets des débuts de Man Utd alors que Solskjaer rend son verdict

Shola Shoretire de Manchester United admet qu’il aurait préféré faire ses débuts devant un Old Trafford bondé.

L’adolescent a eu sa première apparition pour les Red Devils à la fin de leur victoire contre Newcastle.

Il est le dernier produit de l’académie à avoir eu une opportunité sous Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien, qui est depuis longtemps ancré dans les traditions du club, a donné à une foule de jeunes joueurs la chance d’impressionner.

Shoretire fait partie du club depuis l’âge de 10 ans et dit que c’était un « grand moment » pour enfin jouer, même si c’était dans un stade vide.

Il a déclaré: « Avec les fans, ça rend les choses 10 fois mieux mais, quand même, sortir à Old Trafford, regarder autour de moi la taille du stade et où je m’assoyais en tant que fan et enfin jouer sur le terrain était un grand moment. «

En raison du climat actuel, sa famille n’a pas pu être là pour le moment historique.

Mais le joueur de 17 ans savait qu’ils se seraient branchés et a été submergé par le soutien qu’il a reçu.