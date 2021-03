La principale plate-forme de paiement numérique en Inde, Paytm, augmente vraiment les enjeux de la concurrence entre les services de passerelle de paiement. La passerelle de paiement tout-en-un Paytm a connu des modifications importantes au cours de l’année écoulée, ce qui lui donne un avantage distinct dans la bataille avec des rivaux tels que PayU, Razorpay, Cashfree et Billdesk. Il est destiné aux paiements que les clients effectuent pour leurs achats, en ligne et hors ligne, en utilisant diverses méthodes de paiement, y compris les cartes de crédit et de débit ainsi que l’UPI. Cela fait partie de la poussée que Paytm a donnée aux services pour les commerçants et les entreprises, y compris l’application Paytm For Business, à un moment où les paiements numériques ont constamment augmenté de mois en mois, jusqu’en 2020. Cela arrive également à un moment où Paytm a vu plus de 1,2 milliard de transactions effectuées en un mois sur la plateforme, par les consommateurs. La société affirme que ses services de passerelle de paiement tout-en-un donnent aux commerçants la possibilité d’accepter et de traiter les paiements en ligne, avec des délais de règlement des paiements plus rapides et des frais de transaction nettement inférieurs à tous les niveaux – en fait, il n’y a absolument aucun frais de transaction pour les paiements. reçus via la méthode de l’interface de paiement unifiée (UPI) et avec les cartes RuPay.

Les numéros sont du côté de la passerelle de paiement tout-en-un Paytm. Paytm compte plus de 17 millions de marchands à bord, avec une forte présence dans les villes de niveau II et III. En ce qui concerne les paiements aux commerçants (P2M), la société détient plus de 50% de la part de tous les paiements effectués aux commerçants par les consommateurs. À l’heure actuelle, Paytm s’est associé à 15 passerelles bancaires et à six grandes banques pour des transactions fiables. La plate-forme de paiement numérique indique également que le routeur de transaction s’appuie fortement sur l’intelligence artificielle (IA) pour réduire les entrées manuelles et augmenter la fiabilité et la stabilité des transactions. Paytm indique que les transactions sont cryptées à 128 bits.

La passerelle de paiement tout-en-un Paytm présente également un avantage sur les frais de transaction par rapport à ses concurrents. Par exemple, il n’y a absolument aucun frais pour certains paiements – ce serait pour tous les paiements que les clients effectuent à l’aide des cartes UPI et RuPay. La passerelle de paiement tout-en-un Paytm prélève des frais de transaction de 1,99% pour tous les paiements par carte de crédit et netbanking, des frais de 0,4% pour les transactions par carte de débit inférieures à 2000 Rs et des frais de transaction de 2,9% pour les paiements internationaux. À l’heure actuelle, Razorpay prélève une charge de 2% sur tous les paiements effectués via cartes de crédit, cartes de débit, netbanking et portefeuilles mobiles, ainsi qu’une charge de 3% sur les transactions effectuées via des cartes internationales et American Express, également appelées cartes AMEX. Les commerçants qui reçoivent des paiements de clients utilisant la plate-forme PayU doivent payer des frais de transaction forfaitaires de 2% pour tous les paiements effectués via des cartes de crédit, des cartes de débit, des services bancaires en ligne et des portefeuilles mobiles.

C’est en décembre que Paytm avait annoncé une commission de 0% sur tous les paiements reçus qui sont effectués par les consommateurs utilisant des cartes UPI, RuPay ou le portefeuille Paytm. «Nous pensons que l’annulation de ces frais profitera à toutes les MPME qui acceptent les appareils Paytm All-in-One QR, Paytm Soundbox et Paytm All-in-One Android POS pour collecter les paiements directement sur leurs comptes bancaires. Paytm All-in-One QR a toujours été le meilleur mode pour les marchands pour accepter les paiements numériques, car il accepte les paiements illimités à un coût nul depuis n’importe quelle application UPI et Rupay Cards, maintenant également avec Paytm Wallet. Cette décision encouragerait également les commerçants à adopter les paiements numériques, ce qui renforcerait davantage la mission Digital India », avait déclaré Kumar Aditya, vice-président principal de Paytm, dans un communiqué officiel à l’époque.

Plus tôt ce mois-ci, Paytm avait dévoilé une grande mise à jour de l’application Paytm For Business pour les commerçants, qui permet aux commerçants d’utiliser un téléphone Android comme machine de paiement pour les paiements sans contact par carte de crédit et de débit pour effectuer des transactions. Cela suivra les mêmes directives de la Reserve Bank of India (RBI) qui stipulent que les transactions jusqu’à une valeur de Rs 5000 peuvent être effectuées avec des transactions par carte sans contact. Paytm indique que l’application Paytm For Business avec l’option Accepter le paiement par carte prend en charge jusqu’à 11 langues indiennes. Paytm gère désormais jusqu’à 1,2 milliard de paiements mensuels. Il y a plus de 328 millions de portefeuilles Paytm actifs, il y a plus de 145 millions de handles UPI actifs sur la plateforme Paytm et il y a 64 millions de comptes bancaires liés à l’application de paiement.