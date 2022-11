Shopping des fêtes et inflation – The New York Times

Si vous avez l’impression que la saison des achats des Fêtes a commencé plus tôt cette année, c’est parce qu’elle l’a fait. Dans le passé, cela commençait traditionnellement aujourd’hui – le Black Friday. Mais cet automne, les détaillants ont commencé à essayer d’attirer les acheteurs plus tôt : Amazon, Best Buy et Target, par exemple, ont commencé à proposer des offres adaptées aux vacances ou au Black Friday en octobre.

Un coupable derrière le changement est l’inflation. Avec des prix des denrées alimentaires, de l’énergie et d’autres biens en hausse de près de 8 % par rapport à l’année dernière, les consommateurs craignent de payer trop cher. Mais les détaillants veulent des clients et ont essayé de convaincre le public que leurs produits étaient abordables. Une saison de magasinage plus précoce, avec des promotions spéciales, peut aider à attirer plus de clients.

“Si les gens sont prudents dans leurs dépenses, ils sont plus susceptibles de dépenser lorsqu’ils voient une vente”, a déclaré mon collègue Nathan Burrow, qui couvre les offres pour Wirecutter, le site de recommandation de produits appartenant au Times. “Et les détaillants sont obligeants.”

Le moment des soldes n’est qu’un exemple de la façon dont l’inflation déforme la saison des achats. La newsletter d’aujourd’hui sera un guide sur ce à quoi les consommateurs peuvent s’attendre et comment ils peuvent faire face à des prix plus élevés, avec l’aide de Wirecutter.