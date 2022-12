Shopping de Noël de dernière minute ? 3 conseils pour le rendre moins mouvementé à la cible

Noël sera là dans quelques jours, il ne reste donc plus beaucoup de temps pour acheter des cadeaux pour vos amis et votre famille. Même si nous sommes certains que vous avez tous les cadeaux dont vous avez besoin, il y a toujours une chance que vous ayez besoin de manière inattendue d’acheter plus de cadeaux pour quelqu’un que vous n’aviez pas prévu, surtout si vous vous présentez à une fête.

Si vous avez besoin d’aide, cette astuce Target est là pour vous empêcher de vous brouiller et pour que vous ne vous présentiez pas les mains vides.

Jetez un coup d’œil à notre conseil d’achat sur trois façons de tirer parti des options d’achat de dernière minute de Target ; ainsi que des offres que vous pouvez également saisir.

Pendant que vous êtes ici, consultez ces conseils d’achat pour économiser de l’argent : La fonctionnalité Amazon Prime qui peut vous faire économiser 15 % supplémentaires sur les courses et plus encore et Aide-mémoire sur la politique de retour : Exceptions pendant les fêtes pour Amazon, Walmart et plus.

Utilisation du retrait de commande

Cibler



Même s’il est trop tard pour l’expédition, vous pouvez utiliser retrait de commande. Le ramassage de commande est un moyen si simple d’obtenir quelque chose en ligne, en vous permettant de rechercher, de passer votre commande, puis de la récupérer en magasin sans les tracas de la foule.

Sur la page de ramassage des commandes de Target, tout est déjà ventilé par types de cadeaux, ce qui vous facilite la recherche. Voici quelques catégories :

Cadeaux pour elle

Cadeaux pour lui

Cadeaux pour les enfants

Cadeaux pour les ados

Vous pouvez passer des commandes en ligne lorsque vous utilisez le ramassage des commandes jusqu’à 18h heure locale le réveillon de Noël.

Utiliser Drive Up

Cibler



Si vous préférez ne jamais quitter votre voiture, vous pouvez utiliser le Monter en voiture un service. Pour utiliser Drive Up, vous devez utiliser l’application Target, que vous pouvez télécharger sur les appareils Android et Apple. Voici comment Drive Up fonctionne :

Choisissez votre magasin et magasinez au besoin

Passez à Drive Up dans l’application cible

Arrivez à l’emplacement Drive Up et faites savoir à quelqu’un que vous êtes là

Vous avez également par 18h heure locale le réveillon de Noël pour ramasser vos commandes en ligne lorsque vous utilisez Drive Up.

Utilisation de la livraison le jour même avec Shipt

En utilisant Expédition est un peu différent des deux autres options. Si vous envisagez d’emprunter cette route, vous avez jusqu’à 16h heure locale pour une livraison le jour même. Cela dit, utiliser Shipt est très simple. Voici quatre façons de passer une commande en utilisant la livraison le jour même :

Visitez la page d’accueil de la livraison le jour même sur Target

Sélectionnez la livraison le jour même lorsque vous achetez des articles éligibles sur Target

Sélectionnez magasiner par catégorie ou dans l’onglet Essentials de l’application Target

Passez une commande Target sur Shipt.com ou l’application Shipt

