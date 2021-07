Shopper, 60 ans, est décédé d’un coup de couteau au cœur après avoir été poignardé quatre fois à Oxford Circus

Un homme TRAGIQUE de 60 ans est décédé des suites d’un coup de couteau au cœur après avoir été poignardé à quatre reprises à Oxford Circus, selon une enquête menée aujourd’hui.

Stephen Dempsey a été tué dans une « attaque aléatoire et non provoquée » dans le quartier commerçant animé du centre de Londres jeudi dernier.

L’homme a été poignardé à mort dans le quartier animé d’Oxford Circus à Londres Crédit : Twitter / @ArabGaucho

Une enquête sur sa mort a appris aujourd’hui comment Stephen, de Belfast, a été attaqué à l’extérieur du magasin Microsoft avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital.

Malheureusement, il n’a pas pu être sauvé, un examen post mortem confirmant qu’il est décédé des suites d’un coup de couteau au cœur.

L’audience a appris que son corps avait été identifié à l’aide d’une carte bancaire trouvée sur lui et confirmé à l’aide de son passeport.

Beryl Dempsey a précédemment déclaré que la mort de Stephen l’avait laissée « choquée » et « perdue de mots ».

Elle a ajouté: « Je me sens à court de mots. Je suis toujours aussi choquée et je m’attends toujours à ce qu’il revienne par la porte.

« Il s’est occupé de moi et je dépendais tellement de lui. Je comptais sur lui pour tout et il me manque terriblement. »

La maman a également remercié deux skateurs héros qui étaient intervenus pour aider pour leur « courage et bravoure ».

La police tente actuellement de retrouver les deux hommes après que l’un d’eux ait utilisé sa planche à roulettes pour retenir le couteau.

L’inspecteur-détective en chef Vicky Tunstall, qui dirige l’enquête, a déclaré : « En plus d’être immensément courageux, nous pensons que ces deux personnes peuvent également être des témoins clés.

«En s’avançant comme ils l’ont fait pour appréhender un individu violent, ils ont fait preuve d’un grand courage et ont potentiellement empêché d’autres personnes d’être attaquées.

«Je veux être clair que même s’ils ont utilisé la force pour maîtriser l’attaquant, ces actions étaient tout à fait raisonnables et ne sont pas remises en question.

« Ils peuvent être assurés que nous souhaitons leur parler uniquement en tant que témoins. »

Tedi Fanta Hagos, 25 ans, a été inculpé de meurtre et de possession d’un couteau.