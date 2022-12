Shopify renonce à déménager dans un complexe de bureaux de 243 000 pieds carrés à Toronto

Shopify a annulé son projet de déménager une partie de son personnel dans un espace de bureau d’un quart de million de pieds carrés dans un développement de haut niveau au centre-ville de Toronto.

En 2018, le géant de la technologie basé à Ottawa a annoncé pour la première fois son intention d’être un locataire clé dans The Well, un immense complexe à usage mixte avec plus d’un million de pieds carrés d’espace de bureau sur la rue Wellington Ouest et l’avenue Spadina, du côté ouest. du centre-ville de la ville.

L’entreprise allait faire du lieu sa base d’attache dans la ville, avec un bail de 15 ans pour l’utilisation d’au moins 254 000 pieds carrés d’espace, et des options pour plus.

Mais les plans de l’entreprise ont considérablement changé depuis lors, la pandémie ayant incité l’entreprise à annoncer en 2020 que les travailleurs auraient la possibilité de travailler de n’importe où, pour toujours.

Cette semaine, Shopify a confirmé qu’il avait annulé ses projets d’utilisation de l’espace, compte tenu de l’accent mis sur le travail à distance, mais qu’il embellirait un autre complexe de bureaux qu’il possède dans la ville pour les activités qui nécessitent une collaboration en personne.

“Nous avons une vision audacieuse de l’avenir du travail chez Shopify, et nous ne sommes plus une main-d’œuvre centrée sur un lieu de travail physique pour le travail quotidien”, a déclaré le porte-parole Alex Lyons à CBC News.

“Shopify continue de valoriser les rassemblements en personne hautement intentionnels, et continuera de le faire dans notre espace principal de Toronto situé au King Portland Centre, avec des plans de développement et d’expansion dans un espace central pour répondre à nos besoins.”

RioCan Real Estate Investment Trust, l’un des propriétaires de The Well, a déclaré qu’il était impatient d’accueillir Shopify dans la propriété, mais comprend que les besoins de l’entreprise ont changé.

Bien que Shopify annule peut-être son intention de déplacer l’un de ses employés dans l’espace, la déclaration de RioCan indique clairement que l’entreprise est toujours responsable de l’engagement financier.

“Alors que nous attendions avec impatience d’accueillir Shopify au puits, leur récente décision n’aura pas d’impact financier sur le projet, car Shopify est lié par les termes de leur contrat de location jusqu’en mars 2037”, a déclaré RioCan à CBC News dans un communiqué.

L’autre propriétaire de The Well, Allied Properties Real Estate Investment Trust, a déclaré que Shopify avait occupé légalement The Well et payait l’intégralité du loyer à l’échéance, mais a déclaré qu’il ne pouvait rien commenter sur “ce qui se passe dans les coulisses”.