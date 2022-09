Shopify met en garde les vendeurs contre l’utilisation du service “Buy With Prime” d’Amazon

Shopify repousse le service de paiement en un clic d’Amazon.

La plate-forme de commerce électronique avertit les commerçants qui tentent d’installer le bouton Buy With Prime d’Amazon sur leur vitrine qu’il viole les conditions d’utilisation de Shopify et soulève également le spectre des risques de sécurité, selon le cabinet d’études Impulsion du marché.

Amazon a lancé Buy With Prime en avril, le présentant comme un moyen pour les marchands d’augmenter le trafic sur leurs propres sites Web. Le service permet aux commerçants d’ajouter le logo Prime et d’offrir les options de livraison rapide d’Amazon sur leur site. Les membres du club de fidélité Prime du géant de la vente au détail peuvent payer en utilisant leur compte Amazon.

Shopify ne protégera pas les marchands qui tentent d’utiliser Buy With Prime contre les commandes frauduleuses, selon une capture d’écran d’un avis envoyé par Shopify aux marchands. L’avis avertit également que le service d’Amazon pourrait voler les données des clients et facturer les clients de manière incorrecte.

Shopify conditions d’utilisation obliger les marchands à utiliser Shopify Checkout “pour toutes les ventes associées à votre boutique en ligne”, leur interdisant apparemment de proposer des options de paiement alternatives.

Buy With Prime est en concurrence directe avec le service de paiement et de paiement instantané de Shopify, appelé Boutique Payer. Shopify a cherché à étendre la fonctionnalité au-delà de sa propre plate-forme, concluant des accords avec Facebook et Google l’année dernière pour permettre aux clients d’utiliser le système pour effectuer des achats.

Le PDG de Shopify, Tobi Lutke, a salué le lancement de Buy With Prime au moment de l’annonce d’Amazon, affirmant que la société était “heureuse” d’intégrer la fonctionnalité dans sa plateforme.

“Cela correspond parfaitement à notre vision du monde”, a déclaré Lutke aux investisseurs lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société. “Et ce n’est pas aussi nul que certains le prétendent.”

En privé, Shopify n’a peut-être pas été aussi satisfait de Buy With Prime. L’information a rapporté en mai que le lancement avait déclenché un débat interne sur la question de savoir si Shopify devait intégrer la fonctionnalité sur son site. De plus, un porte-parole de Shopify a déclaré à la publication que les commentaires de Lutke ne représentaient que son opinion, ajoutant que la société devait recueillir plus de détails avant de se prononcer sur la question.

Shopify est devenu une alternative populaire pour les vendeurs qui cherchent à vendre des produits en ligne ou à se diversifier au-delà d’Amazon. La société canadienne a commencé à fournir aux entreprises des logiciels pour les aider à établir une présence en ligne. Shopify a acquis en mai le service d’exécution tiers Deliverr, le mettant plus directement en concurrence avec la branche logistique d’Amazon.

Les représentants d’Amazon et de Shopify n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

