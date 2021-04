Les actions de Shopify ont bondi de 11,4% mercredi après que la société canadienne, qui fabrique des outils pour les entreprises pour vendre des produits en ligne, signalé résultats du premier trimestre qui ont écrasé les attentes des analystes.

Pour le premier trimestre, Shopify a enregistré un chiffre d’affaires de 988,6 millions de dollars, en hausse de 110% par rapport à l’année précédente et a dépassé les estimations consensuelles de 862,7 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action était de 2,01 $, plus du triple de 75 cents par action projeté à Wall Street.

Le bénéfice net de Shopify a été stimulé par un gain non réalisé de 1,3 milliard de dollars sur son investissement dans la société de paiement en ligne Affirm, qui est devenue publique en janvier. Dans le cadre d’un partenariat formé en juillet dernier, Shopify détient plus de 20 millions d’actions Affirm.

Shopify est devenu l’un des plus grands gagnants du passage au commerce électronique alimenté par la pandémie, car de nombreux magasins physiques ont temporairement fermé leurs portes et les gens ont choisi de rester à l’intérieur pour ralentir la propagation du coronavirus. Le cours de l’action Shopify a bondi en 2020 sur le dos de cet élan.

Les investisseurs espèrent maintenant que Shopify continuera d’attirer plus d’entreprises qui cherchent à établir une présence numérique, même après la réouverture de l’économie et le retour des consommateurs dans les magasins physiques.

Shopify a averti qu’il s’attend à ce que ses revenus continuent de croître en 2021, mais à un rythme plus lent que ce qu’il a connu l’année dernière.

«Nos perspectives pour l’année 2021 sont guidées par des hypothèses qui restent inchangées par rapport à février: à mesure que les pays continueront à déployer des vaccins en 2021 et que les populations pourront se déplacer plus librement, l’environnement économique global s’améliorera probablement; certaines dépenses de consommation seront probablement revenir à la vente au détail et aux services hors ligne, et le passage en cours au commerce électronique, qui s’est accéléré en 2020, reprendra probablement un rythme de croissance plus normalisé », a déclaré Shopify dans son communiqué de résultats.

Lors de l’appel sur les résultats de mercredi avec les investisseurs, les dirigeants de Shopify ont déclaré que même dans les régions où les économies ont rouvert, les commerçants connaissent toujours une forte demande.

La société a souligné que le volume brut de marchandises avait plus que doublé pour atteindre 37,3 milliards de dollars au cours du trimestre, signe que la dynamique reste robuste. Le GMV est une métrique souvent utilisée dans l’industrie du commerce électronique pour mesurer la valeur totale des biens vendus sur une certaine période de temps.