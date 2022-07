Shopify coule de 15% après que l’entreprise prévoit de licencier 10% des travailleurs

Shopify licencie environ 1 000 travailleurs, soit environ 10% de sa main-d’œuvre mondiale, l’entreprise annoncé Mardi.

Les actions de Shopify ont chuté de plus de 15 % en début de séance après l’annonce.

Dans une note au personnel, le PDG Tobi Lutke a reconnu qu’il avait mal évalué la durée du boom du commerce électronique provoqué par la pandémie, et au milieu d’un recul plus large des dépenses en ligne, Shopify allait supprimer un certain nombre de rôles.

Shopify comptait plus de 10 000 employés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, selon un dépôt de titres.

Les coupes affecteront toutes les divisions de Shopify, bien que la plupart se produiront dans le recrutement, le support et les ventes, et “dans toute l’entreprise”, elles éliminent “les rôles trop spécialisés et en double, ainsi que certains groupes qu’il était pratique d’avoir mais aussi loin des produits de construction », a déclaré Lutke dans le mémo.

Les entreprises technologiques ont annoncé des licenciements, des gels d’embauche et annulé des offres d’emploi au milieu de l’incertitude économique et de la diminution des tendances pandémiques. Plus tôt ce mois-ci, Alphabet, parent de Google, et Meta, propriétaire de Facebook, ont tous deux déclaré qu’ils ralentiraient le rythme des embauches. Des entreprises telles que Netflix et Coinbase ont annoncé des licenciements.

L’entreprise canadienne, qui fabrique des outils permettant aux entreprises de vendre des produits en ligne, a été l’un des plus grands bénéficiaires du boom du commerce électronique provoqué par la pandémie. Alors que les magasins rouvraient et que les consommateurs revenaient à leurs habitudes d’achat d’avant la pandémie, Shopify et d’autres entreprises du secteur du commerce électronique ont commencé à craindre qu’elles ne soient pas en mesure de maintenir la croissance fulgurante dont elles bénéficiaient.

Shopify a parié que la combinaison croissante des dépenses en ligne par rapport au commerce dans les magasins “ferait un bond en avant permanent de 5, voire 10 ans”, a déclaré Lutke. Il a recruté du personnel pour répondre à ce qu’il prévoyait être un passage soutenu au commerce électronique, doublant plus que son effectif depuis la fin de 2019, a déclaré la société. en février.

“Il est maintenant clair que ce pari n’a pas porté ses fruits”, a déclaré Lutke. “Ce que nous voyons maintenant, c’est que le mélange revient à peu près là où les données pré-Covid auraient suggéré qu’il devrait être à ce stade. Toujours en croissance constante, mais ce n’était pas un bond en avant significatif de 5 ans.”

Dans son dernier rapport sur les résultats, Shopify prévoyait que la croissance des revenus serait plus faible au premier semestre de l’année, car il navigue dans des comparaisons difficiles à l’ère de la pandémie. La société devrait publier mercredi ses résultats du deuxième trimestre.

Shopify a déclaré que les employés licenciés recevront 16 semaines d’indemnité de départ, plus une semaine pour chaque année d’ancienneté dans l’entreprise.