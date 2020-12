LAS VEGAS: Isaiah Chavez a frappé Bobby Cole pour un touché de 44 verges avec 6:22 à jouer, Brandon Shook a ensuite forcé deux revirements dans le Wyoming et le Nouveau-Mexique a battu les Cowboys 17-16 samedi soir pour la plus longue série de défaites actives dans le FBS.

Le Nouveau-Mexique (1-5, 1-5 Mountain West Conference) a perdu un total de 14 fois d’affilée, après une victoire de 55-52 contre le Nouveau-Mexique le 21 septembre 2019. Les Lobos ont mis fin à une séquence perdue de 20 matchs. enfin aussi le plus long du pays.

Isaiah Chavez, classé au cinquième rang des New Mexicos à la cinquième corde au printemps, a succédé à son compagnon Connor Genal qui est parti au deuxième quart après une apparente blessure au poignet gauche. Chavez a complété 5 passes sur 10 pour 55 verges sans interception.

Chavez, sur un faux balayage de jet, a frappé un Bobby Cole largement ouvert qui a couru les 25 derniers mètres sans toucher pour donner au Nouveau-Mexique une avance de 17-16 avec 6:22 de jeu.

Dontae Crow du Wyoming a retourné 40 verges au milieu de terrain lors du coup d’envoi suivant, mais Ben Gansallo a renvoyé Williams deux fois plus tard pour jouer troisième et 21, éliminant Williams du match. Le quart de secours Gavin Berrup a frappé Eberhart pour un 18 verges puis le 4e et le 2 a tiré le transfert sur un jeu avec option de lecture et a couru 38 verges au 7e, mais Shook a forcé un échappé de Smith sur le jeu suivant. et Jake Saltonstall a réintégré le 5.

La défense du Wyoming a forcé un trois-et-dehors et a commencé la prochaine course au New Mexico 44. Après trois passes consécutives incomplètes, Shook a intercepté une quatrième et 10 passes de Berrup pour le sceller.

Trey Smith avait 24 porteuses pour un 154 verges, dont un touché de 58 verges, pour le Wyoming (2-3, 2-3).

Remontant Xazavian Valladay, une première équipe all-Mountain West en deuxième année la saison dernière, n’a pas joué pour les Cowboys en raison d’une blessure à la jambe gauche lors du premier quart de la victoire de la semaine dernière contre l’UNLV.

Le secondeur Chad Muma Jr. du Wyoming, qui est entré dans le match sixième avec une moyenne de 12,3 plaqués par match, a été expulsé juste avant la mi-temps pour avoir visé. Il a terminé avec 10 plaqués, dont deux pour défaite, contre le Nouveau-Mexique.

