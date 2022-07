Shonka Dukureh, l’actrice d'”Elvis” qui a couvert “Hound Dog”, décède à 44 ans

“Elvis”, le biopic d’Elvis Presley avec Austin Butler et Tom Hanks, a été le premier grand rôle d’actrice de Mme Dukureh. En jouant Big Mama Thornton, la chanteuse et compositrice qui a enregistré “Hound Dog” en 1952, un an avant Elvis Presley, Mme Dukureh a trouvé un rôle qui mêlait sa voix en plein essor à ses talents d’actrice apparemment émergents.

Le département de police métropolitain de Nashville a confirmé le décès mais n’a pas fourni de cause, affirmant seulement qu’aucun acte criminel n’était évident. L’un de ses deux jeunes enfants l’a trouvée inconsciente dans sa chambre et a couru alerter un voisin, qui a appelé le 911 à 9h27, a indiqué la police.

Mme Dukureh, qui était de Nashville “en passant par Charlotte, Caroline du Nord”, avait initialement prévu de devenir enseignante et était titulaire d’une maîtrise en éducation de l’Université Trevecca Nazarene, selon son site Web. Au lieu de cela, elle a poursuivi les arts, utilisant sa voix puissante lors d’une tournée internationale avec Jamie Liddell et les Royal Pharaohs et interprétant une variété d’autres voix en vedette et de fond.

Mme Dukureh était également titulaire d’un baccalauréat en théâtre de l’Université Fisk, selon son site Web.

Sa performance dans “Elvis” a rapidement gagné ses fans, y compris de ses camarades de casting. Olivia DeJonge, qui a joué Priscilla Presley dans le film, a déclaré à Entertainment Weekly que regarder Mme Dukureh “était une expérience spirituelle”.