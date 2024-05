Shonda Rhimes fait ses adieux à « Station 19 »

BAFTA

Le Gare 19 La finale de la série est diffusée ce soir, et la productrice Shonda Rhimes ne pouvait pas la laisser passer sans un adieu spécial.

Un spin-off des productions Shondaland du célèbre Grey’s Anatomy, station 19 suit la vie des hommes et des femmes d’une caserne de pompiers à Seattle, Washington.

Rhimes a rendu hommage sur son Instagram.

« Aux acteurs, scénaristes et équipe extraordinaires, les communautés ont non seulement été construites mais changées à jamais grâce à votre talent, votre dévouement et votre engagement ! Merci. Ces personnages bien-aimés continueront à occuper une place, nous rappelant notre humanité et le pouvoir transformateur de la narration.