Shonda Rhimes, d’autres créateurs mécontents des nouvelles publicités mi-vidéo de Netflix

Shonda Rhimes, la puissante productrice derrière “Bridgerton” et “Inventing Anna”, fait partie d’un certain nombre de showrunners, créateurs et écrivains qui ont exprimé leur mécontentement Netflix d’inclure des publicités en milieu de vidéo dans leur contenu, selon des personnes proches du dossier.

Trevor Macy et Mike Flanagan de Rhimes et Intrepid Pictures font partie d’un groupe de créateurs qui ont déclaré aux dirigeants de Netflix qu’ils pensaient que les publicités interrompaient leur narration, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Netflix a dit aux créateurs qu’il ne partagerait aucun revenu de la publicité avec eux, ont déclaré les gens.

Netflix n’est pas le premier streamer à avoir un niveau financé par la publicité. Mais il a utilisé son aversion antérieure pour les publicités comme outil de marketing pour aider à conclure des accords avec les créateurs. Rhimes a signé un accord pluriannuel avec Netflix en 2021 pour créer exclusivement du contenu pour le service de streaming. Quand elle a signé l’accord, Netflix avait pour politique ferme de ne pas inclure de publicité dans sa programmation, un principe de longue date du co-fondateur et co-PDG Reed Hastings. Rhimes et Netflix ont refusé de commenter.

Netflix a lancé cette semaine un service financé par la publicité à bas prix aux États-Unis et dans d’autres pays. Netflix a pris la décision d’offrir un niveau financé par la publicité, car la croissance des revenus et des abonnés a plafonné, coïncidant avec la fin de la pandémie mondiale de coronavirus. Netflix compte environ 223 millions d’abonnés dans le monde.

Les dirigeants de Netflix ont déclaré aux créateurs qu’ils avaient judicieusement placé des publicités mid-roll à des intervalles qui ont du sens avec le scénario de chaque épisode, selon des personnes familières avec le sujet. Ils ont également dit aux créateurs qu’ils ne s’attendent pas à ce que beaucoup de gens s’inscrivent au niveau de publicité de base par rapport aux abonnés qui ne paieront pas de publicités, ont déclaré les gens.

“Nous utilisons nos équipes internes de balisage de contenu essentiellement pour trouver ces points d’arrêt naturels afin que nous puissions diffuser l’annonce au point le moins gênant”, a déclaré le chef d’exploitation de Netflix, Greg Peters, en octobre.

Pourtant, plusieurs créateurs n’ont pas été satisfaits des explications. Intrepid Pictures réalise des films et des séries d’horreur pour Netflix. Ceux-ci sont particulièrement mauvais pour les insertions publicitaires car ils tuent la tension de construction. Un épisode de 50 minutes de “The Haunting of Hill House” d’Intrepid est composé de cinq longues prises d’un seul coup.

Cet épisode, le sixième de la série (“Two Storms”), est maintenant interrompu par trois pauses publicitaires d’une minute, composées de trois publicités chacune, au niveau de 6,99 $. L’une des principales raisons Intrepid a signé un accord global exclusif avec Netflix en 2019 était l’évitement total de la publicité par le streamer, selon des personnes familières avec la pensée de l’entreprise. Un porte-parole d’Intrepid a refusé de commenter.