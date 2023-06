Shona Whitwell boxera première pour la Grande-Bretagne lors des qualifications olympiques | « Je sais comment battre la championne de Tokyo Kellie Harrington ! » | Nouvelles de boxe

Le tournoi de boxe des Jeux européens, première épreuve de qualification olympique, débute vendredi à la Nowy Targ Arena de Malopolska.

La boxe olympique traverse une période tumultueuse, le CIO ayant décidé jeudi d’expulser l’IBA, la fédération internationale de boxe.

Le sport, cependant, est assuré de figurer aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine, administré par un groupe de travail spécial plutôt que par l’IBA.

Il y aura deux autres qualifications mondiales l’année prochaine. Gagner une place olympique en Pologne sera cependant difficile, avec 44 places disponibles dans 13 divisions de ce championnat.

Pour se qualifier en Pologne dans la plupart des catégories de poids, les boxeurs devront terminer dans les quatre derniers. Dans les catégories des poids moyens féminins, des poids mouches masculins, des poids lourds et des poids super-lourds, les boxeurs devront atteindre la finale.

Poids léger Shona Whitwell sera le premier boxeur de l’équipe GB en action vendredi.

Whitwell a traversé un peloton difficile même pour remporter la place de GB No 1 à 60 kg. Gemma Richardson, une excellente championne du monde et d’Europe des jeunes et médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth, fait également partie de l’équipe britannique au poids de Whitwell.

« Il y a eu beaucoup de concurrence. Donc ça a été difficile », a déclaré Whitwell Sports du ciel. « J’ai eu beaucoup de revers.

« Ce n’est que maintenant que je suis envoyé dans les tournois majeurs et des trucs comme ça. Ils voient maintenant ce que je suis. Donc ça fait longtemps. »

Elle fait partie de l’équipe britannique depuis plusieurs années mais a été perturbée par une blessure.

« Il y a eu des moments où j’ai voulu quitter le programme, abandonner. Il y a eu un moment où je me suis blessé et j’ai quitté le programme pendant quelques mois, mais j’ai été trié et je suis revenu. Cela n’a pas été une route facile mais ça fait tu es fort mentalement », a-t-elle déclaré.

« Cela a été un défi mental, mais cela a fait de moi ce que je suis maintenant. Je sais que je suis fort mentalement. »

C’est une opportunité qu’elle a gagnée avec des performances internationales et elle a déjà boxé la championne olympique Kellie Harrington. Si Whitwell peut progresser aux Jeux européens, elle espère reprendre les hostilités avec l’Irlandais Harrington.

Image:

Kellie Harrington, la championne olympique en titre, est l’une des meilleures boxeuses de la division des poids légers à ces Jeux.





« Je commence à bien faire maintenant et à ramener des médailles. J’ai bien fait aux Mondiaux l’année dernière, je suis entré dans le top 16. Européens, j’ai eu trois combats que je viens de perdre contre Kellie Harrington, qui est évidemment n ° 1 mais seulement perdu sur un split donc je ne suis pas si loin et je mérite de le mélanger avec les meilleurs », a déclaré Whitwell.

« Je savais comment la battre, mais j’ai évidemment raté de justesse un partage 3-2, mais cela m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour aller de l’avant.

« Je connais définitivement la tactique pour la battre. C’est juste le faire le jour. Tu dois le faire. Un champion olympique, personne ne va me le donner.

« Je suis heureuse de la boxer n’importe quel jour de la semaine », a-t-elle ajouté. « J’aimerais la battre. J’aimerais être celui qui la bat. »

Mais, dans un championnat majeur aussi dur que les Européens, Whitwell ne peut pas se concentrer sur un seul adversaire. La norme sera élevée dans tous les domaines. Il n’y a pas de touches douces dans cet événement.

« En Europe, tous les pays, surtout à 60 kg de toute façon, je sais qu’ils vont être décents, donc au moins je suis mentalement préparé pour cela », a déclaré Whitwell.

« Je pense que les Européens sont en fait plus difficiles que les Jeux olympiques. C’est certainement le tournoi le plus difficile. Donc ça va être difficile, mais j’espère que je réussirai ce jour-là.

« Je sais que ça va être difficile mais j’espère que toute cette préparation cette année, toute la lutte, portera ses fruits. »

Son premier combat aura lieu vendredi contre la Kosovare Donjeta Sadiku, médaillée mondiale et européenne qui a perdu face à Caroline Dubois lors des derniers Jeux olympiques.

Image:

Jack Dryden entame son premier grand tournoi international dans cette qualification olympique





Le premier boxeur de l’équipe masculine GB en action aux Jeux européens sera Jack Dryden à 57 kg. Jeune nouveau venu dans l’équipe britannique, Dryden entame son premier championnat majeur.

Son expérience internationale est limitée. Mais c’est un talent. Il a eu son premier combat senior dans les championnats nationaux d’élite l’an dernier. Il a remporté toute la compétition, contre une bonne opposition aussi. Il est à surveiller.

Pour lui, devenir olympien serait « un rêve devenu réalité ».

« Cela a toujours été là dans mon esprit », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais pas demander plus.

« Si je peux le faire lors de ces premières qualifications, je vole. Je me suis installé. Je dois juste continuer toute la greffe. »

Dryden ne participe pas à cet événement uniquement pour acquérir de l’expérience, même s’il en bénéficiera. Il veut le gagner en pure et simple, et se qualifier pour Paris 2024 dans la foulée.

« C’est le plan. Je vais viser l’or », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Ce n’est pas une tâche facile, mais j’ai confiance en mes capacités.

« Je suis là pour faire ce que je fais, sans trop penser à qui que ce soit d’autre. Je fais juste ce que je peux faire et j’apporte ce que j’apporte à la table et je suis convaincu que cela suffira à conquérir n’importe qui.

« Je suis assez confiant pour être honnête. »

Il accompagne le français Riad Labidi dans son concours d’ouverture.

l’Ecosse Reese Lynch, médaillé de bronze mondial en 2021 et champion des Jeux du Commonwealth, entre également en compétition dès la première journée. Il boxe le Letton Marcis Grundulis chez les poids welters légers.

Image:

L’escouade GB de l’EIS à Sheffield





Samedi, GB poids plume Élise Glynn et poids lourd Lewis Williams ont leurs premiers combats. Gallois 80kgs Taylor Bevan commence aussi par un combat de haut niveau contre le Français Mathieu Bauderlique, médaillé de bronze olympique en 2016.

Le lendemain poids moyen anglais Kerry Davis a un combat difficile contre un adversaire français lorsqu’elle entre avec Davina Michel, médaillée de bronze mondiale.

Boxe dimanche aussi, espoir des super-lourds GB Délicieux orie est tiré dans un match d’ouverture difficile contre Marko Milun, un gaucher croate délicat et expérimenté.

Poids moyen Cindy Ngamba boxera pour l’équipe des réfugiés aux Jeux européens. Son premier combat, contre l’Arménienne Ani Hovesepian, aura également lieu dimanche.

Image:

Cindy Ngamba s’entraîne avec l’équipe GB (Photo : Andy Chubb/GB Boxing)





Ngamba est né au Cameroun mais a grandi en Grande-Bretagne. Elle a obtenu le statut de réfugié et tente de résoudre sa citoyenneté afin de pouvoir finalement représenter GB, dont les entraîneurs et le personnel de soutien travailleront avec elle lors de ces Jeux.

« Je suis reconnaissante à GB parce que si ce n’était pas pour eux, l’équipe de réfugiés n’aurait pas pu me trouver pour me donner la bourse pour m’aider et voyager et aller dans des camps d’entraînement avec GB », a-t-elle déclaré. déjà dit Sports du ciel.

« Se tenir sur scène avec ma médaille et dire que j’ai concouru pour mon pays, j’ai gagné une médaille pour mon pays. C’est la plus belle des choses.

« C’est mon rêve. »

Parmi les autres boxeurs britanniques en action après le week-end, citons l’olympien de Tokyo Charley Davisonchampion des Jeux du Commonwealth Rosie Ecclesmédaillé d’argent européen Kiaran MacDonald et Demie-Jade Resztanun multiple médaillé international passant à 50 kg.

Faites également attention au médaillé d’or européen en titre des 71 kg Harris Akbar. Il entre aux Jeux mardi.