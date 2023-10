L’actrice d’Eastenders Shona McGarty a été photographiée semblant se disputer avec un autre acheteur lors d’un voyage à Tesco.

La star de la télévision – qui incarne Whitney Dean dans le feuilleton BBC One – semblait se disputer avec une femme sur la façon dont elle avait garé sa voiture.

OIN

Shona McGarty d’EastEnders semblait se disputer avec un acheteur de Tesco[/caption]

OIN

L’actrice semblait avoir un échange de mots tendu avec la femme blonde[/caption]

Shona, 32 ans, avait l’air frustrée lorsqu’une cliente blonde a été vue pointant et faisant des gestes vers la BMW de la star de Walford.

L’actrice semblait engagée dans un échange tendu avec la femme sur le parking du nord de Londres.

Shona portait un long manteau noir, un pull à imprimé léopard et un jean bleu pour la sortie, avec ses cheveux roux ardent attachés en chignon.

On a alors vu un employé de Tesco intervenir pour tenter de résoudre le problème.

L’agitation a attiré l’attention de plusieurs autres clients.

Il semblait que l’autre conducteur était ennuyé que Shona se soit garée trop près d’elle sur le parking.

Elle a ensuite appelé les membres du personnel à l’aide.

Peu de temps après, Shona est apparue avec ses courses, avant de se faufiler dans sa voiture et de partir.

Le Sun a contacté le représentant de Shona pour obtenir ses commentaires.

Le mois dernier, The Sun a révélé en exclusivité que Shona était tombée amoureuse du nouvel homme David Bracken après une séparation douloureuse avec sa co-star Max Bowden (Ben Mitchell).

Tattooed David est la moitié du duo de guitares irlandais Blessed, qui donne régulièrement des concerts dans leur pays d’origine et compte plus de 18 000 abonnés sur Instagram.

Shona, qui est également une chanteuse talentueuse, a récemment expliqué sa décision de laisser Walford et son personnage Whitney Dean derrière elle après plus d’une décennie.

“Ce n’était pas une décision facile parce que je me suis fait tellement d’amis”, a-t-elle déclaré.

«J’ai vu des gens aller et venir, et entre-temps, Whitney est l’un des personnages les plus anciens.

“Je me suis tellement amusé et j’ai réalisé tellement d’intrigues, dont certaines étaient sensibles, et j’ai été honoré de pouvoir me confier des choses aussi lourdes, année après année.”

Elle a ajouté : « Donc, je vais être triste de dire au revoir à mes amis et à ma famille, mais c’était la bonne décision pour moi car je veux faire autre chose.

“Après 15 ans, j’ai eu un assez bon parcours.”

OIN

Shona avait l’air de mauvaise humeur après l’échange[/caption]

OIN

La femme a obtenu l’aide d’un employé de Tesco pour l’aider à résoudre le problème.[/caption]

OIN

L’agitation a attiré l’attention d’autres clients[/caption]

OIN

La star du feuilleton a été vue en train de se faufiler dans sa voiture avant de repartir[/caption]